Nachgefragt

Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?

Ich habe Industriekauffrau gelernt und bin 2011 während meines Studiums für zwei Semester nach China gegangen. Dort begegnete mir das erste Mal das Thema Nachhaltigkeit. Danach habe ich Nachhaltigkeits-Ökonomie studiert.

Was reizt Sie am meisten?

Daran mitzuarbeiten, wie sich nachhaltiges Verhalten in allen Unternehmensbereichen durchsetzt – und so irgendwann selbstverständlich gelebt wird.

Worauf kommt es an?

Auf Geduld und Verständnis gepaart mit Teamwork.