Der aktive Spurwechselassistent kann noch mehr. Ein Blick in den Außenspiegel reicht, und der elektronische Helfer startet das Überholmanöver. Sobald die Bahn frei ist, zieht er raus, am Vordermann vorbei und fädelt sich wieder ein. Steuergerät, Kameras und Sensoren, angebunden an die Cloud, schaffen das in Verbindung mit GPS-Ortung und Live-Karten zum Streckenverlauf.

Auf den Straßen zwischen Deggendorf, Straubing und Landshut bringt BMW die automatisierte Fahrerassistenz im Projekt „DaDriVe“ (Data Driven Vehicle Validation) voran. Künstliche Intelligenz (KI) erfasst digital kleinste Abweichungen im realen Fahrbetrieb, stellt aus den gesammelten Daten weitere Berechnungen an. Weltweit und regional entfallen dadurch viele Testfahrten.

Fünf Kameras für gute Rundumsicht

Mehr Software im Fahrzeug erlaubt neue Funktionen. Darauf setzen auch Autozulieferer. „Smart Cockpit HPC“ heißt zum Beispiel die Lösung des Unternehmens Continental, das unter anderem ein großes Werk in Regensburg betreibt. Der neue Hochleistungsrechner ist für Assistenzsysteme mit bis zu fünf Kameras ausgelegt. Etwa für die Rundumsicht um das Fahrzeug. Das kommt dem Fahrer beim Parken und Rangieren zugute und hilft beim Erkennen von Fußgängern sowie Fahrzeugen im Stadtverkehr.

In Memmingen baut Continental seine Aktivitäten bei Assistenzsystemen und automatisiertem Fahren weiter aus und hat einen Entwicklungscampus eröffnet. Dort werden vor allem Komponenten sowie System- und Fahrfunktionen getestet, mit realen Fahrzeugen und auch in virtueller Testumgebung. Die Daten fließen in die weltweite Entwicklung ein. Allein 2022 hat Continental mehr als 30 Millionen Kameras, Radar- und Lidarsensoren für assistierte und automatisierte Fahrfunktionen produziert.

Mit seiner Division „Chassis Solutions“ bündelt der Autozulieferer ZF seine Kompetenzen für alles, was Fahrzeuge auf der Straße und in der Spur hält, also aktive Sicherheits- und Pkw-Fahrwerktechnik. Plötzliche Bremsmanöver, schnelles Durchfahren von Kurven oder holprige Straßen, diese Kräfte werden in einem Rutsch geregelt.

Komponenten, Bremsen, Lenkungen, Dämpfungen inklusive Software zur Steuerung und Vernetzung und auch die Schnittstellen zum Antrieb kommen aus einer Hand. „Damit stellen wir uns auf die Transformation der Autobranche ein. Insbesondere Software spielt dabei eine wichtige Rolle“, sagte Peter Holdmann, Leiter der neu geschaffenen ZF-Division.

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeitsregelung, Notfall-, Abbiege- und Ausweichassistenten, die Kollisionen verhindern können: Der Autohersteller Audi ist ebenfalls mit einem breiten Angebot an Assistenzsystemen in seinen Fahrzeugen auf dem Markt.