Bei Schulbehörden und dem Ministerium war erst einmal Überzeugungsarbeit zu leisten

Der Impuls für die Gründung kam aus der Wirtschaft. Die Firmen Veritas und Woco Group suchten händeringend „Fachkräfte im mittleren Management“, erinnert sich Wamser. „Technikerschulen für Metall- und Elektroberufe gab es schon länger. Für Kautschuk starteten wir bundesweit bei null.“

Doch was sollte ein Techniker eigentlich können? Wamser führte etliche Gespräche in verschiedenen Betrieben. Die Antworten waren vielfältig: Werkstoffe bestimmen, Abläufe managen, Projekte leiten - kurzum Verantwortung übernehmen für die technische Organisation. Dafür galt es, Lehrpläne zu entwickeln – und Hürden zu überwinden. Denn in den Schulbehörden und im Ministerium traf das Vorhaben zunächst auf wenig Gegenliebe. Es war also Überzeugungsarbeit zu leisten. Zumal es vor allem an Geld fehlte. Gemeinsam haben dann Land und Unternehmen die Finanzierung sichergestellt.

Zu den ersten 15 Absolventen zählte Artur Wagner. Der heute 51-Jährige hatte bei Veritas noch Kunststoffformgeber gelernt. „Eigentlich wollte ich nach der Ausbildung Geld verdienen. Zum Glück überredete mich mein damaliger Kollege, die Weiterbildung zum Techniker zu machen“, erzählt er. „Das war eine wichtige Zeit, von der ich noch heute profitiere.“ 24 Jahre blieb Wagner beim Autozulieferer Veritas. Heute ist er Assistent der Geschäftsführung bei Lohmann Kunststoff in Sinntal. Wagner sagt: „Wer in der Kautschuk-Industrie etwas werden will, sollte die Technikerschule besuchen.“

Wie Wagner haben 525 Techniker in den letzten drei Jahrzehnten die Weiterbildung in Gelnhausen absolviert. „Fast alle sind in der Branche untergekommen“, sagt Wamser. Das verdanken sie auch dem großen Maschinenpark, an dem die Schüler lernen – sowohl bei den Elastomeren wie bei den Kunststoffen.

Von der guten Kameradschaft in der Klasse beeindruckt

Inzwischen gehört zu den Maschinen auch der kollaborierende Roboter, der im Produktionsprozess nicht durch eine Schutzeinrichtung abgetrennt werden muss. Finanziert wird das vom Förderverein, dem ausschließlich Firmen und Verbände angehören. „Die Firmen geben uns dabei die Richtung vor.“

2015 gehörte David Bertsch zu den Absolventen. Er arbeitet heute beim Reifenhersteller Michelin als Qualitätstechniker in der Extrusionsabteilung in der Nähe von Karlsruhe. Ihn hat neben der fachlichen Qualität der Technikerschule die gute Kameradschaft innerhalb der Klasse beeindruckt. „Wir stehen noch immer per Whatsapp in Kontakt. Wenn jemand eine fachliche Frage im Berufsalltag hat, helfen wir uns gegenseitig“, sagt der 29-Jährige.

Seine Ausbildung machte er bei einer Kunststofffirma und hatte kaum mit Kautschuk zu tun. „Heute bin ich ein Gummimann“, sagt er. „Ich tüftele gern. Gummi ist für mich herausfordernder als Kunststoff. Die Prozesse sind längst nicht so gleichmäßig.“ Bertsch möchte in der Branche bleiben. „Dafür habe ich in der Technikschule die besten Voraussetzungen bekommen.“