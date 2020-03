Das Walzengummi muss immer wieder erneuert werden

Die Walzenproduktion ist das eine. Doch Druckwalzen sind kein Einwegprodukt: Sie verschleißen, das Gummi muss immer wieder erneuert werden. Dafür kommen sie zurück und werden mit einer neuen Gummischicht überzogen. Das ist eine Sache für Spezialisten. So entstehen jahrzehntelange Kundenbeziehungen: Man kennt sich in der relativ kleinen Nische und weiß um die besondere Qualität von Westland.

Doch mit dem Strukturwandel in der Zeitungsbranche wächst die Unsicherheit. „Zeitungen investieren weltweit so gut wie nicht mehr in neue Druckanlagen“, sagt zur Nedden. Steigende Papierkosten, sinkende Auflagen und dazu die Konkurrenz durch digitale Medien hinterlassen ihre Spuren. Tiefgreifende Strukturveränderungen wie die Digitalisierung werden sich auch auf das niedersächsische Unternehmen und dessen Mitarbeiter auswirken: „Es werden neue Formen der Dienstleistung entstehen – und neue Geschäftsmodelle“, erklärt zur Nedden.

Know-how und Innovationen aus dem Osnabrücker Land

Kleine Druckereien werden es schwer haben. Eine noch stärkere Industrialisierung sei die Folge. Wichtig ist dem Firmenchef in dieser Situation die regionale Verankerung und die familiäre Verwurzelung des Unternehmens, das 1920 in Bredenscheid (NRW) von Ernst zur Nedden gegründet wurde, dem Großvater des jetzigen Inhabers. Der Gründer zog 1941 mit der Firma nach Melle im Osnabrücker Land, wo der Familienbetrieb dann mehr und mehr wuchs. „Unser Herz schlägt hier in der Region“, sagt der Enkel, „unser Know-how und unsere Innovationen stammen auch von hier.“

Darauf setzt der Firmenchef auch für die Zukunft: Er sieht Westland als engen Partner der Maschinenbauer. „Wir wollen unsere Erfahrung einbringen, vor allem auch in die digitalen Prozesse.“ Noch sei man ja ein gutes Stück davon entfernt, dass die Druckwalzen über Sensoren dem Maschinenbauer mitteilen, dass sie bald erneuert werden müssen: „Industrie 4.0 gibt es in unserer Branche bislang noch nicht so richtig“, sagt Geschäftsführer zur Nedden. „Aber wir sind auf dem Weg dorthin.“