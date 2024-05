ITW Automotive Products

Wenn sie Hodenhagen hören, denken viele an den Serengeti-Park. Dass der Ort mit seinen gut 3.000 Einwohnern neben dem größten Safari-Park Europas auch den internationalen Autozulieferer ITW beheimatet, weiß kaum jemand.Diese Erfahrung hat Sami Siala schon bei der letzten IdeenExpo gemacht. Der 21-jährige angehende Industriekaufmann von ITW Automotive Products hat sich bereits einiges ausgedacht, um junge Leute auf eine Ausbildung beim 250-Mitarbeiter-Unternehmen neugierig zu machen.

Zum Beispiel: anhand eines kleinen Spielzeugautos darstellen, wo am Fahrzeug die sicherheitsrelevanten Teile aus Hodenhagen verbaut sind. Wer weiß schon, dass unzählige Teile wie Gurtstraffer, Systemabdeckungen oder Sensorkomponenten aus dem nördlichen Niedersachsen kommen? „Wir werden die Schülerinnen und Schüler mit einer kleinen Aufgabe konfrontieren und sie so auf uns aufmerksam machen“, sagt Siala. Was genau, das will er noch nicht verraten. Nur so viel: „Wir zerlegen Spielzeugautos und lassen sie später wieder zusammenbauen.“

Eine seiner Kolleginnen bei ITW ist Jessica Prütz. Die 19-Jährige hat gerade ihre Ausbildung abgeschlossen – und eine zweite im vergangenen Sommer begonnen: Als ausgebildete Fachkraft für Lagerlogistik lässt sie sich jetzt auch zur Industriekauffrau ausbilden. Davon will sie auf der IdeenExpo interessierten Standbesuchern berichten.

Prütz war erst 15, als sie sich als Schülerin bei ITW für einen Minijob bewarb, um ihr erstes Geld zu verdienen. Die Einwilligung gaben ihr ihre Eltern gern – schließlich arbeiten sowohl Jessicas Mutter als auch ihr Vater seit Langem bei dem Unternehmen. Mit 16 trat sie nach der Realschule ihre erste Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik an. Das Lager, sagt sie, sei bei ITW der Dreh- und Angelpunkt in der Lagerlogistik. Ihr kam in der Ausbildung zugute, dass sie gern sortiert und organisiert. Und es mag, neue Aufgaben kennenzulernen. „Deshalb will ich auch noch eine Ausbildung draufsatteln.“

Piller Power Systems

Auch bei Piller Power Systems in Osterode am Harz steigt die Vorfreude auf das große Event. Die Ausbildungsabteilung hat ein 14-köpfiges IdeenExpo-Team gebildet. Ausbildungsleiter Jens Beushausen sieht in der Teilnahme eine Win-win-Situation: „Wir zeigen uns als attraktiver Arbeitgeber vor einem riesigen Publikum. Und gleichzeitig sammeln unsere Auszubildenden wertvolle Erfahrungen, um sich persönlich zu präsentieren und zu kommunizieren.“

Das 1909 gegründete Unternehmen ist Europas führender Hersteller von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen für kritische Anwendungen wie Rechenzentren und Halbleiterfertigung. Auch militärische Anlagen und Flughäfen rüsten die Osteroder mit ihren Produkten aus.

Ausbildung statt Studium

Auf der IdeenExpo wird das Unternehmen unter anderem von Max Eichler vertreten: Der 21-Jährige hat sich nach dem Wirtschaftsabitur gegen ein Studium und für eine technische Ausbildung bei Piller entschieden. Auch Cedric Wyrwaletz (18) und Luca Gödecke (19) sind dabei, beide angehende Mechatroniker. Und zwei von bald 56 Auszubildenden, die bei Piller zum Team gehören. „Wir möchten, dass jeder durch seine Prüfung kommt“, sagt Ausbilder Beushausen. „Und dann möglichst lange bei uns bleibt.“