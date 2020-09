Wie funktioniert die von Enercast dafür entwickelte Plattform?

Unsere Plattform für industrielle Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) vereint Big-Data-Technologie und künstliche neuronale Netze unter einer einheitlichen und transparenten Oberfläche. Für die Vorhersage der zukünftigen Erzeugung von Wind- und Solaranlagen analysiert die Software die Zusammenhänge von historischen Wetterbedingungen, Anlagenkonfigurationen und Stromproduktion. Diese Daten werden dann mit mehreren Wettermodellen durch unsere Algorithmen zu einer Leistungsprognose verknüpft.

Was ist das Besondere an dieser Technologie?

Wir haben ein Petabyte (eine Milliarde Megabytes) an historischen Wettervorhersagedaten im Schnellzugriff verfügbar. Das ermöglicht uns die Auswertung von großen Zeiträumen der Vergangenheit in kürzester Zeit – eine Voraussetzung, damit unsere selbstlernende KI-Technologie für eine kontinuierliche, automatisierte Verbesserung der Prognosequalität sorgen kann. Aber auch spontane Analysen für unsere Kunden können so auf Knopfdruck durchgeführt werden. Außerdem setzen wir auf offene Schnittstellen, um die nahtlose Integration unserer Ergebnisse in die Geschäftsprozesse unserer Kunden zu ermöglichen.

Wie hat sich das Geschäft denn in den zurückliegenden Jahren verändert?

Fundamental hängt unser Geschäft am Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion weltweit. Unser Geschäft ist damit zunehmend global. Gleichzeitig ist der Markt der erneuerbaren Energien inzwischen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von einem starken Preiskampf geprägt. Deshalb haben wir auch bei Enercast eine umfassende Transformation vollzogen. Wir haben als Anbieter exzellenter KI-Technologie begonnen und darauf aufbauend dann ein skalierbares, integriertes Produkt entwickelt. Es bietet unseren Kunden zuverlässige, sofort einsatzbereite Prognoselösungen, sogar im reinen Selbstbedienungsbetrieb.

Warum ist gerade Kassel ein guter Standort für Hochtechnologie- Start-ups im Bereich der erneuerbaren Energien?

Kassel hat sich zu einem wichtigen Zentrum der Erneuerbare-Energien-Branche in Deutschland entwickelt. Hier sind einige bekannte Markennamen und Einrichtungen der Spitzenforschung auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien beheimatet, wie das Fraunhofer-IEE und die Universität Kassel, mit denen wir auch regelmäßig gemeinsame Forschungsprojekte durchführen. Das ist ein inspirierendes Umfeld für die hochtalentierten Menschen, die unser Unternehmen voranbringen, und hilft uns, einen wirklich attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen.