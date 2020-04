Wie können Sie das Sicherheitsbewusstsein verbessern?

Durch Aufklärung und Schulung. Wir gehen dazu vor, wie reale Angreifer es auch tun würden. Im Internet und in den sozialen Medien suchen wir allgemein zugängliche Informationen über Personen in Schlüsselpositionen etwa in der Buchhaltung oder der Entwicklung, um so beim Ansprechen per Mail eine gewisse Vertrautheit zu wecken. Wenn man sich scheinbar gut kennt, öffnet man leichter den Anhang sogenannter Phishing-Mails, die – erst einmal geöffnet – im System Daten abgreifen und Schaden anrichten. Mit unserem zum Patent angemeldeten „Employee Security Index“ können wir das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter messen und nach Schulungen auch vergleichen.

Was sind denn die Klassiker?

Es verblüfft mich immer wieder, dass die alte Nummer mit niedlichen Katzenbildern im Anhang immer noch zieht. Aber letztlich ist genau das ja das Gemeine. Man schaut, was die Zielperson toll findet – und schlägt zu. Cyber-Kriminalität ist ein knallhartes Geschäft geworden und hat mit Nerds, die Spaß haben wollen, absolut nichts zu tun.

Wie kamen Sie auf die Idee, eine Firma zu gründen?

Darmstadt ist mit seinen Hochschulen und dem Flaggschiff TU das Security Valley Europas. Zudem gibt es hier eine tolle Start-up-Kultur. Die haben wir, mein Freund Alex Wyllie und ich, genutzt, kamen so zum Beispiel mit eigenem Stand auf die Cebit. Die Erfahrungen dort machten uns weiter Mut. Recht schnell wurde Yannic Ambach der Dritte im Bunde. Mit unserem Konzept, einem automatisierten Training zur digitalen Selbstverteidigung, kamen wir genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt. Inzwischen haben wir über 30 Mitarbeiter, wurden mit etlichen Preisen überhäuft und wachsen weiter.

Wie geht es weiter bei IT-Seal?

2019 bekamen wir 700.000 Euro Fördermittel vom Bundesforschungsministerium. Das unterstützt ausgewählte Gründungsprojekte, um neue Ideen zur IT-Sicherheit schneller am Markt zu platzieren. Dafür sind wir sehr dankbar. Jetzt, wenn durch die Coronakrise auch bei uns vieles auf den Kopf gestellt wird, um so mehr. So können wir uns verstärkt auf Projekte und Neuentwicklungen konzentrieren. Denn eins ist klar. Auch in Zeiten von Corona arbeiten Kriminelle weiter.