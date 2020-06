Wie geht es weiter mit den vielen Forschungsprojekten?

Unsere Arbeit geht sozusagen hinter den Kulissen weiter. Die Projekte werden soweit möglich vorangetrieben von den Mitarbeitern der Hochschule, auch wenn viele im Homeoffice sind. Der Laborbetrieb läuft zwar eingeschränkt, aber dank des großen Engagements aller wirklich gut. Und die Studenten, die hier zum Beispiel im Rahmen ihrer Bachelor- oder Masterarbeit eingebunden sind, bleiben übers Internet und inzwischen auch wieder über Besuche hier vor Ort an ihren Projekten dran. Vieles läuft ja in enger Kooperation mit Unternehmen vor allem hier in der Region.

Wie eng ist Ihr Kontakt zur Industrie?

80, vielleicht sogar 90 Prozent der Akademiker in den Firmen hier in Mittelhessen kommen von der THM. Sie halten Kontakt und lassen sich von uns helfen beim Lösen komplexer Aufgaben in ihrer betrieblichen Praxis, da wir mit über 80 Bachelor- und Masterstudiengängen ein großes Spektrum abdecken. Unser Studium-Plus in Wetzlar ist der größte Anbieter dualer Studiengänge in Hessen. Allein dabei kooperieren wir mit über 900 Unternehmen. Die enge Verbundenheit, die sich so über Jahrzehnte ergeben hat, ist unsere Stärke.

Wollen Sie die Zusammenarbeit mit der Industrie weiter verstärken?

Ja, deshalb haben wir im September 2019 einen Kooperationsvertrag mit Hessenmetall unterzeichnet, dem Arbeitgeberverband für die Metall- und Elektro-Industrie in Hessen. Gemeinsam wollen wir den Wissenstransfer von der THM in die regionale Wirtschaft vorantreiben, gerade beim Zukunftsthema Digitalisierung. Es geht vor allem um den engeren Austausch in den Bereichen Forschung, Recruiting und Weiterbildung.

Hätten Sie zum Schluss noch einen Wunsch an eine gute Fee?

Aktuell kann das nur der Wunsch nach einem Impfstoff gegen Corona sein. Ansonsten bin ich zufrieden und bleibe Optimist.