aktiv besucht den Familienbetrieb am Stammsitz in Hannover und erfährt: Karsten Seehafer und sein Vater Konrad Seehafer haben das Unternehmen in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer der größten Lohnhärtereien Deutschlands aufgebaut. Die Geschichte der Firma hat freilich schon früher begonnen, als Betriebshärterei der Hannoverschen Maschinenbau AG, kurz Hanomag.

Rund 1.000 Kunden vertrauen ihre Bauteile der Hanomag Lohnhärterei Gruppe an

Technologische Herausforderungen hatten für die Ingenieure hier immer einen besonderen Reiz. Als Aluminium Ende der 80er Jahre im Automobilbau eine immer größere Rolle spielte, gehörten die Hannoveraner zu den ersten Lohnhärtereien, die sich an diese anspruchsvollen Veredelungsprozesse heranwagten. Heute gehören zehn Werke zur Gruppe, sie arbeiten für rund 1.000 unterschiedlichste Kunden.

Zu den Experten am Standort Hannover zählt etwa Marian Krawczyk, der den Bereich rund um die Topfofenanlage verantwortet. Die Bauteile, die auf über 900 Grad erwärmt werden, sind vor allem Teile für Windkraftanlagen. Aber auch für den Maschinenbau oder die Landmaschinen-Industrie wird hier gearbeitet. Fünf Tage kann ein solcher Prozess dauern. Im Durchschnitt sind die Teile, die Krawczyk in den Ofen fährt, 500 Kilo schwer. Das bisher größte Bauteil, so erzählt er stolz, wog zwölf Tonnen! „Erfahrung ist das Wichtigste bei der Wärmebehandlung“, betont der Mann, der selbst schon 32 Jahre dabei ist.

Metalle zu veredeln, das ist ein sehr kapital- und sehr energieintensives Geschäft. Seehafer schätzt, dass sein Unternehmen „insgesamt 100 Millionen Euro in alle zehn Werke investiert hat“ – für einen Mittelständler eine gewaltige Summe. „Wir waren deshalb sehr angenehm überrascht, dass das Geld aus dem Beteiligungsfonds schnell und unbürokratisch ausgezahlt wurde.“

Wobei die Industrie weitere Erleichterungen benötigt: Deutschland leistet sich extrem hohe Energiekosten. Die Preise für Strom und Erdgas sind schon in den letzten Jahren gestiegen und mit Beginn der Ukraine Krise explosionsartig in die Höhe geschnellt. Seehafer macht klar: „Das ist ohne Unterstützung nicht mehr zu tragen.“