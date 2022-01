Hannover. Niedersachsen soll auch in Zukunft Automobilland bleiben – und den riesigen Wandel in der Branche gut bewältigen. Dafür setzen sich der Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall, die Gewerkschaft IG Metall, die niedersächsische Landesregierung, Volkswagen und Continental ein. Es gibt bereits erste Projekte, den Wandel anzupacken.

„Unser Ziel muss sein, dass möglichst viel heimische Wertschöpfung in den Fahrzeugen steckt“, sagt Ministerpräsident Stefan Weil. „Zwischen Ems und Elbe ist jeder vierte Industriearbeitsplatz direkt oder indirekt von der Automobilproduktion abhängig; das sind mindestens 340.000 Arbeitsplätze.“ Diese Stärke gelte es zu erhalten und auszubauen, ergänzte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bei einem Strategiedialog, zu dem Vertreter von Land, Verbänden und Unternehmen kürzlich zusammengekommen waren.

„Es wird intensiv daran gearbeitet, die Beschäftigten auf die in Zukunft nötigen Qualifikationen vorzubereiten“, berichtete Althusmann. Eine Umwälzung dieser Größenordnung lasse sich „nur gemeinsam mit allen Beteiligten an der Wertschöpfungskette sowie den Sozialpartnern und der Politik meistern“, so Marcel Verweinen, Personalleiter Deutschland bei Conti.

Produktionsstopps, Kurzarbeit, Mangel an Chips – die Krise in der Auto-Industrie hat viele Facetten

Gestartet ist der Strategiedialog von Land, Arbeitgeberverband, Gewerkschaft, VW und Continental bereits im Mai 2019. Schon damals war klar, dass der Weg zu umweltschonenden Antrieben, veränderten Fahrzeugkomponenten und neuen Technologien für Hersteller und Niedersachsens Autozulieferer nicht leicht würde. Arbeitgeberchef Dr. Volker Schmidt:„Kein anderes Bundesland ist vom Wandel so stark betroffen wie unseres. Zum Auftakt unseres Dialogs vor drei Jahren hätten wir nie gedacht, dass sich die Märkte in so kurzer Zeit auf den Kopf stellen würden.“

Die Krise hat viele Seiten: Produktionsstopps, Kurzarbeit, Mangel an Chips und Rohstoffen. Und dann noch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.