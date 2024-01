Maschinen hoch wie Häuser baut die Firma Spaleck. Sie sortieren und befördern Haus- und Gewerbeabfall, Bauschutt, Elektroschrott, Biomasse, Schlacke und Hunderte anderer Materialien. Das Familienunternehmen aus Bocholt verkauft die riesigen Siebmaschinen zum größten Teil an die Recycling-Industrie.

Kunden des Familienunternehmens bringen ihr Material zum Testcenter, wo Spaleck an zwei Linien prüft, ob seine Technologie zum Beispiel Glasscherben aus Kompost oder Batterien aus geschredderten Kunststoffresten zuverlässig aussieben kann. „Wenn die Kunden zufrieden sind, bauen wir anschließend die Maschine nach ihren Anforderungen“, sagt Industriemechaniker Bernd-Felix Tubes.

Ausrichtung auf Greentech begann in den 1990er Jahren

Gegründet wurde Spaleck 1869 als Schlosserei und hat sich seitdem mehrmals neu erfunden. 1949 floh die Unternehmerfamilie aus dem thüringischen Greiz in den Westen. In Bocholt wurde das Unternehmen zum Weltmarktführer für Webblattbindemaschinen. Nach dem Untergang der deutschen Textil-Industrie in den 90ern wandelte sich der Maschinenbauer mit aktuell rund 500 Mitarbeitern weltweit und 80 Millionen Euro Jahresumsatz zum international gefragten Ausrüster der Recyclingbranche.

Und das Thema Recycling gewinnt weltweit weiter an Fahrt, weiß Carsten Sühling, Geschäftsführer von Spaleck: „Wir können unsere Produkte nicht nur in Deutschland und Europa, sondern immer besser auch in den USA und in Asien verkaufen.“ Die Bocholter stellen als Lohnfertiger auch Schweißbaugruppen und CNC-Teile für Schienenfahrzeuge, Windräder sowie Wasserstoff-Elektrolyseure her, produzieren eigene Anlagen zur Aufbereitung von Industrieabwasser.