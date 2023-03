Was ist das Besondere an Pfeiffer Vacuum?

Es ist ein globales Hightech-Unternehmen, und wir sind als Anbieter von Lösungen zur Erzeugung von Vakuum in spannenden Branchen unterwegs. Vakuumtechnik wird für die Herstellung unzähliger Produkte unseres täglichen Lebens benötigt, von Halbleitern bis zur Beschichtung von Bauteilen für Fahrzeuge, Maschinen oder auch Brillengläsern. Wir beliefern ein Unternehmen, das Steuerungstechnik für Satelliten herstellt, und ermöglichen die Technologien der Zukunft – ob es um alternative Energiequellen, Elektromobilität oder medizinische Innovationen geht.

Wie stehen Sie zur Herausforderung Klimawandel?

Wir wollen bis 2030 mit unseren Aktivitäten weltweit klimaneutral sein, an allen unseren Standorten. Dafür arbeiten wir an einem komplexen Fahrplan und haben fünf Stellen geschaffen, die sich ausschließlich mit dem Erreichen der sogenannten ESG-Ziele beschäftigen. Wir investieren zum Beispiel in allen Werken: in Photovoltaik, E-Ladesäulen, Wärmerückgewinnung in der Produktion und mehr. Unabhängig davon liefern wir in Zukunftstechnologien, die helfen werden, den Klimawandel zu bewältigen. Deshalb sehen wir uns als Enabler, also als ein Unternehmen, das neue Technologien und Produkte erst möglich macht.

Sie investieren gerade mehr als 50 Millionen Euro an ihrem Firmensitz in Aßlar bei Wetzlar. Warum?

Die Investition ist Teil unserer Wachstums- und Nachhaltigkeitsstrategie. Wir wollen die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro für den Pfeiffer-Vacuum-Konzern knacken. Seit 2018 haben wir die Anzahl der produzierten Pumpen knapp verdoppelt, bis 2028 wollen wir sie verdreifacht haben. Dafür brauchen wir optimierte Prozesse in hochmodernen Gebäuden. Die Challenge ist, immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben, wenn man die Position als Technologie- und Weltmarktführer behalten will.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten bei einer guten Fee …

… dann würde ich mir wünschen, dass die Menschheit ihre Verantwortung für das Klima erkennt und wirklich jeder danach handelt.