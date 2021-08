Zwar haben seit 2015 geltende Kostenbremsen für eine Entlastung bei den Kosten für laufende Regelungen gesorgt – und sie auf das Niveau von 2014 gedrückt. Doch jede neue Runde mit frischen Gesetzen und Vorschriften frisst den zuvor erkämpften Entlastungserfolg auf. Wannicke: „Unterm Strich erkennen die Unternehmen seit Jahren keine spürbare Entlastung.“

„One in one out“: Was hinter dieser Regel steckt

Kein Wunder, dass der Bürokratieabbau wieder Wahlkampfthema ist. Dabei hat Deutschland durchaus ein Instrument, um der ausufernden Bürokratie Herr zu werden: die „One in one out“-Regel. „Für jedes belastende Regelungsvorhaben muss das betreffende Ressort an anderer Stelle eine Belastung im gleichen Umfang abbauen“, so die Expertin.