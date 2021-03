Die Arbeitskosten sind vor allem in den vergangenen Jahren ein Problem geworden. So stieg etwa das Bruttoentgelt eines Erwerbstätigen in der M+E-Wirtschaft von fast 42.000 Euro in 2011 auf rund 52.000 Euro in 2019. Das entspricht einer jährlichen Steigerung von 2,7 Prozent. Der Anstieg der Produktivität hingegen, also der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen, konnte nicht mithalten. Von rund 83.000 Euro in 2011 wuchs sie auf gut 93.000 Euro in 2019 – ein Plus von nur 1,5 Prozent jährlich.

Zuletzt sank die Produktivität der M+E-Wirtschaft 2019 sogar um 2,8 Prozent. In der enger definierten M+E-Industrie betrug der Rückgang sogar 3,9 Prozent. Von Januar bis November 2020 war das Minus mit 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch heftiger. Der Hauptgrund: Unternehmen haben trotz einer zuletzt eher schwachen Geschäftsentwicklung alles getan, um ihre Mitarbeiter im Betrieb zu halten.