Sorge um einheitliche technische Standards

Zweitens sind da die aktuellen Vorschriften, was das Entsenden von Mitarbeitern betrifft: Diese dürften zwar in England eine Maschine aufbauen und auch Mitarbeiter des Kunden schulen, so der VDMA-Mann. „Allerdings geht das nur, wenn die beiden Firmen in einer direkten geschäftlichen Beziehung stehen. Braucht man die Hilfe eines Dritten, also zum Beispiel den Experten eines deutschen Zulieferers, hat man aktuell schon ein Problem.“

Langfristig sorgt sich Kunze um die Einheitlichkeit technischer Standards. Die sei derzeit zwar noch gegeben, aber nach dem Brexit keine Selbstverständlichkeit mehr. Unterschiedliche Zertifizierungen wären für eine techniklastige Branche wie den Maschinenbau mit hohen Kosten verbunden. Großbritannien habe zwar eigentlich selbst ein großes Interesse daran, dass britische Standards mit den EU-Vorgaben harmonieren, sagt Kunze. „Aber spätestens seit der Brexit-Entscheidung würde ich meine Hand nicht mehr dafür ins Feuer legen, dass sich rationale Argumente immer durchsetzen.“