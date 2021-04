Köln. Ein 8.800 Meter hoher Geldstapel: 1,9 Billionen Dollar, in 20-Dollar-Noten aufeinandergelegt, wären so hoch wie der Mount Everest. Diese gigantische Summe pumpt US-Präsident Joe Biden in den kommenden Monaten mit Hochdruck in die Wirtschaft seines Landes. Das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten wird sich weltweit auswirken.

„Wenn die US-Ökonomie einen positiven konjunkturellen Impuls in dieser beachtlichen Höhe bekommt, wird sie auch mehr Importgüter nachfragen“, sagt Professorin Galina Kolev vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Für Deutschland sind die USA der wichtigste Exportmarkt: Fast 9 Prozent unserer Warenausfuhren gehen dorthin – vor allem Autos und Maschinen für die Industrieproduktion.

Jobs für Amerikaner sind Bidens wesentliches Ziel

Steht Deutschland jetzt also vor einem neuen Aufschwung, made in USA? Nun ja. „Man muss bedenken, dass sich die US-Wirtschaft im Vergleich zu anderen Staaten bereits in den vergangenen Monaten relativ gut entwickelt hat“, dämpft die Wirtschaftswissenschaftlerin allzu große Erwartungen, „so viel Potenzial für weitere Steigerungen ist also nicht mehr drin.“ Zudem bevorzugt die US-Regierung bei öffentlichen Aufträgen, etwa für die Verbesserung der Infrastruktur, heimische Unternehmen, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen. Denn Jobs für die Amerikaner sind ein wesentliches Ziel in der Erholungsphase. Von dieser Strategie profitieren freilich auch die amerikanischen Standorte deutscher Hersteller.

In Deutschland dagegen dürfte sich das Programm eher indirekt auswirken, erwartet Kolev: „Bekommt zum Beispiel ein US-Maschinenbau-Unternehmen einen Regierungsauftrag, dann vergrößert sich dadurch die Nachfrage auf dem gesamten Markt für Maschinen.“ Davon profitieren auch die deutschen Exporteure.

Und die IW-Forscherin nennt einen weiteren Effekt: „Wenn ein US-Unternehmen im staatlichen Auftrag ein Infrastrukturprojekt umsetzt, etwa den Ausbau intelligenter Stromnetze, braucht es dafür die entsprechenden Maschinen. Die kommen oft aus Deutschland: Unser exportorientierter Maschinen- und Anlagenbau hat also gute Karten.“

Doch was passiert, wenn Biden sich verzockt hat – und die US-Wirtschaft sich durch die riesige Geldspritze überhitzt? „Ganz ausgeschlossen ist das nicht. Aktuell gibt es jedoch keine Anzeichen einer Überhitzung“, so Kolev.