Daher sollen hierzulande laut Bundesregierung bis zum Jahr 2030 insgesamt 6 Millionen Geräte installiert sein, mindestens. Derzeit sind es insgesamt gerade einmal rund 1,4 Millionen, gegenüber 14 Millionen Gas- und 5 Millionen Ölbrennern.

Auch um den politisch gesetzten Zielen nachzukommen, legen sich die Hersteller mächtig ins Zeug: Bei allen läuft die Produktion auf Hochtouren. Und alle bauen ihre Fertigungskapazitäten weiter aus, mit Millionen-Investitionen. Einige Beispiele:

Bosch Home Comfort produziert an den deutschen Standorten Eibelshausen und Wernau sowie in Schweden und Portugal. Bis 2030 will das Unternehmen mehr als 1 Milliarde Euro in den Ausbau seines europäischen Entwicklungs- und Fertigungsnetzwerks stecken. Ein Viertel der Summe soll in den Bau eines neuen Werks nahe Wroclaw in Polen fließen. 500 Arbeitsplätze sind geplant, die Produktion soll zum Jahreswechsel 2025/26 starten. Auch die Entwicklungskapazitäten für Wärmepumpen hat Bosch in den letzten Jahren deutlich ausgebaut, in Deutschland.

Wolf in Mainburg hat seine Fertigung mit viel Aufwand umgekrempelt, weg von Anlagen mit fossiler Heiztechnik hin zu klimafreundlicheren Anlagen, die mit erneuerbarer Energie laufen. So konnten die Niederbayern ihre Wärmepumpen-Produktion in der letzten Zeit bereits deutlich steigern. Bis zum Jahr 2025 ist das Ziel, fast zehnmal so viele Wärmepumpen wie 2021 zu bauen.

Neue Jobs in Produktion und Entwicklung

Viessmann aus Allendorf hatte bereits im Mai 2022 bekannt gegeben, binnen drei Jahren europaweit 1 Milliarde Euro in den Ausbau grüner Klimalösungen zu investieren – vor allem in die Weiterentwicklung und Produktion von Wärmepumpen. Die Entwicklungskapazitäten dafür haben die Nordhessen ausgebaut, die Zahl der Mitarbeiter in diesem Bereich nahezu verdoppelt. Hinzu kam der Bau einer neuen Wärmepumpen-Fertigung im polnischen Legnica, eine Investition von rund 200 Millionen Euro. Kürzlich übernahm der US-Konzern Carrier Global Viessmanns Klimatechniksparte: Durch den Milliarden-Deal soll ein „zukunftssicherer globaler Klima-Champion“ entstehen.