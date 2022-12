Mainburg. Wärmepumpen sind Meister in Sachen Effizienz. „Man könnte sie sogar am Nordpol einsetzen“, sagt Frank Richert, Energieberater und Manager für Politik und Verbändearbeit bei Heizungs- und Lüftungstechnik-Hersteller Wolf in Mainburg. Die Geräte nutzen bereits vorhandene Wärme aus der Umgebung, etwa aus der Luft. Ihr Energiegehalt ist selbst bei Minusgraden noch sehr groß. Das genügt, um ausreichend Wärme zum Heizen oder Warmwasser zum Duschen bereitzustellen.

Bis 2025 muss im Gebäudesektor in Deutschland ein Fünftel der CO2-Emissionen eingespart werden, bis 2030 sogar doppelt so viel. Das hat die Bundesregierung in ihren Klimazielen festgeschrieben. Moderne Heiztechnik spielt dabei eine Schlüsselrolle.

2023 verdoppelt die Firma die Produktion von Wärmepumpen

Der Raumklima-Spezialist Wolf krempelte für die Wende seine Fertigung in Niederbayern um. „Wir sprechen hier von einer industriellen Transformation“, betont Richert.