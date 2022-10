Köln. Sie gilt als die moderne Heiz-Alternative zu Gas und Öl: die Wärmepumpe. Schon in gut 40 Prozent aller Neubauten wurde 2021 so ein Wärmeerzeuger eingebaut. „Die Technik ist eigentlich gar nicht so neu, dafür aber äußerst effektiv“, sagt Ramona Mittag, Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW.

Die Wärmepumpe dürfte Trend-Thema bleiben! aktiv erklärt daher wichtige Fragen zu Technik und Einbau.

Welche Arten dieser Pumpen gibt es eigentlich?

Solche Pumpen können aus der Luft, aus dem Wasser oder aus dem Boden Wärme ziehen. Am verbreitetsten ist bisher die Luft-Wärmepumpe.

Wie funktioniert die Technik?

„Im Prinzip arbeitet eine Wärmepumpe wie ein Kühlschrank – nur umgekehrt“, so Mittag. Die Pumpe zieht aus Luft, Wasser oder Erdboden die enthaltene natürliche Wärme. Damit wird ein Kältemittel erwärmt, das schon bei niedrigen Temperaturen dampfförmig wird. Der Dampf wird verdichtet, ähnlich wie in einem Dampfkochtopf steigt die Temperatur nochmals an. „Das verdichtete erwärmte Gas gibt dann die Wärme an das Heizsystem ab“, so Mittag. „Und zwar sehr effizient: Mit einer Kilowattstunde Strom produziert eine Wärmepumpe drei bis fünf Kilowattstunden Wärme.“ Bei extremer Kälte hilft in der Regel ein integrierter Heizstab.