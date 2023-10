Ist eine Ausbildung in den klassischen Metall- und Elektro-Berufen heute noch zukunftsfähig? Darüber sprach aktiv mit Johannes Krumme. Er ist Geschäftsführer des Netzwerks SCHULEWIRTSCHAFT, das Betriebe und Schulen zusammenbringt und sich für die Berufsorientierung engagiert.

Herr Krumme, aktuell sind in Baden-Württemberg noch etliche Lehrstellen unbesetzt. Woran liegt das?

Zuerst die erfreuliche Nachricht: Dieses Jahr wurden insgesamt wieder mehr Ausbildungsverträge geschlossen. Speziell in der M+E-Industrie ist das Problem aber oft das Matching, also passende Bewerber und Stellen zusammenzubringen. Manche wissen nicht wirklich, worauf sie sich bewerben, da hapert es an der Berufsorientierung.