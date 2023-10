Eine Metall- und Elektro-Ausbildung eröffnet vielfältige Aufstiegschancen. Timo Schwer (30) hat die Weiterbildung zum Betriebswirt gewählt. Dadurch konnte er im Schondelmaier Presswerk in Gutach zum Abteilungsleiter Logistik aufsteigen. Seine Aufgabe: Dafür zu sorgen, dass das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Platz in der Produktion ist.

Für vielseitig Interessierte ist die Industrie der richtige Ort

Und so kam es dazu: Als Realschüler absolvierte er verschiedene Praktika. Und stellte fest: Für vielseitig Interessierte ist die Industrie der richtige Ort. Er lernte Industriekaufmann – damit standen ihm viele Türen offen. Schwer wollte einen Job mit möglichst wenig Routine und viel Abwechslung. Den fand er in der Logistik. „Da ist jeder Tag anders, es gibt immer neue Herausforderungen.“ Für ihn, einen leidenschaftlichen Problemlöser und Organisator, genau richtig!

Gerade mal ein Jahr nach Ausbildungsende startete er eine Fortbildung zum Betriebswirt. Die ging eindreiviertel Jahre lang, berufsbegleitend in der Abendschule. „Es war Gold wert, das so bald nach der Ausbildung durchzuziehen. Denn da war ich noch nicht so lange aus dem Lernen raus“, sagt er. Die Feierabende und auch öfter mal einen Samstag zu opfern, fiel ihm nicht schwer, auch wenn es manchmal zäh war: „Es hat Spaß gemacht, denn es ging um Themen, die mich wirklich interessierten – also ganz anders als in der Schule.“