Berlin. Corona-Krise, Lieferengpässe, Putins Krieg in der Ukraine – „hätte es all das nicht gegeben, wären die Gesamtinvestitionen in Deutschland in den zurückliegenden drei Jahren um gut 70 Milliarden Euro höher ausgefallen“. So sagt es Professor Hubertus Bardt vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Wegen der explodierten Energiepreise hat sich die Entwicklung zuletzt sogar weiter verschärft: Mittlerweile sieht sich jedes vierte Unternehmen gezwungen, Investitionen zusammenzustreichen. Das zeigte eine bundesweite Firmenbefragung des IW. „Die Werte sind fast so schlecht wie zur Hochphase der Corona-Pandemie“, erläutert Ökonom Bardt.

70 Milliarden Euro wären allein in den letzten drei Jahren mehr investiert worden – ohne die Krisen

Selbst wichtige Daueraufgaben wie die Digitalisierung und den Umbau zur Elektromobilität können viele Unternehmen derzeit bestenfalls mit gebremster Kraft angehen. Auch was klimaschonendere Produktionsanlagen, Fahrzeugparks und Gebäude betrifft, herrscht häufig der Rotstift.