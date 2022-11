Frankfurt. Die deutsche Industrie kämpft mit den hohen Energiepreisen. Schon jetzt ist klar: Die kommenden Monate und Jahre werden hart. Und ziemlich sicher wird es danach nicht wieder so sein wie zuvor.

„Wenn wir in zehn Jahren auf die derzeitige Energiekrise zurückblicken, könnten wir diese Zeit als Ausgangspunkt für eine beschleunigte De-Industrialisierung in Deutschland betrachten“, heißt es im kürzlich erschienenen „Deutschland-Monitor“ von Deutsche Bank Research. „Letztlich trifft die aktuelle Energiekrise die Industrie in Deutschland bis ins Mark.“

Die Probleme der Unternehmen werden nach diesem Winter also nicht etwa plötzlich weg sein. Das sieht man auch beim Internationalen Währungsfonds so: Der Winter 2023/2024 könnte für Deutschland sogar noch deutlich schlimmer werden, heißt es. Die Energiekrise werde nicht so schnell verschwinden, und die Energiepreise würden für längere Zeit hoch bleiben.

Kein Wunder also, dass die Stimmung in den Firmen im Keller ist. In der Konjunkturumfrage des Münchner Ifo-Instituts vom September sind die Geschäftserwartungen der deutschen Industrie-Unternehmen weiter abgestürzt. Mittlerweile ist das Bild wieder so düster wie zu Hochzeiten der Corona-Pandemie. In manchen energieintensiven Branchen sind die Erwartungen sogar noch deutlich schlechter als im Schnitt.