Nürnberg/Köln. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt sieht die Lage inzwischen wieder recht gut aus! 2,58 Millionen Menschen waren im August ohne Job, 12.000 weniger als im Juli – und 377.000 weniger als im August 2020. „Der Beschäftigungsaufbau gewinnt an Schwung“, stellt die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg fest. Prognosen deuten darauf hin, dass dieser Trend sich fortsetzt. aktiv sprach darüber mit Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

Hat sich die Rettungsmaßnahme Kurzarbeit in der Corona-Krise bewährt?

„Eindeutig ja“, sagt Arbeitsmarktexperte Schäfer. „Im April 2020 waren rund 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit, im Juni 2021 nur noch 1,6 Millionen. Millionen Menschen sind an ihre angestammten Arbeitsplätze zurückgekehrt: Ihre Fachkenntnisse sind nicht verloren gegangen, die Betriebe konnten entsprechend schnell wieder durchstarten.“ Ein zwischenzeitlicher Anstieg der Arbeitslosenzahl habe allein mit der Kurzarbeit nicht verhindert werden können: „Dafür war, im Gegensatz zur Finanzkrise 2009, der Zeitraum zu lang und der Einbruch zu stark. Aber die Folgen der Krise wurden eben erheblich abgemildert.“

Das Jobwunder von 2010 bis 2019 ist legendär. Wiederholt es sich jetzt? „Das kann man trotz der besseren Zahlen noch nicht sagen“, stellt Ökonom Schäfer fest. Um rund 400.000 sei die Zahl der Arbeitslosen 2020 durch Corona gestiegen: „Der Abbau dieser Zahl ist ein langfristiger Prozess.“ Zudem habe es in der Krise viel weniger Neueinstellungen gegeben als sonst. „Dadurch sind viele Menschen, die schon vorher arbeitslos waren, zu Langzeitarbeitslosen geworden. Sie sind also länger als zwölf Monate ohne Beschäftigung, was ihnen die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt zusätzlich erschwert.“ Wie werden sich die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entwickeln? Rund 26 Milliarden Euro Rücklagen hatte die BA vor der Corona-Krise auf der hohen Kante. Zum Glück! „Dieses Geld wurde komplett aufgebraucht. Und im vergangenen Jahr ist zusätzlich ein gewaltiges Defizit entstanden“, sagt Schäfer. Er rechnet damit, dass die Bundesregierung das Minus durch einen Zuschuss aus der Staatskasse ausgleichen wird, der nicht zurückgezahlt werden muss. Auch 2021 werde am Jahresende wohl ein Defizit stehen. „Ich kann mir aber nicht vorstellen“, bekräftigt der IW-Experte, „dass die nächste Bundesregierung deswegen den Beitragssatz erhöht.“ Klar: Die Folge wären ja noch höhere Lohnzusatzkosten für die Betriebe, was den Faktor Arbeit verteuern und den Beschäftigungsaufbau bremsen würde.