Welche Leistungen die gesetzlichen Krankenkassen anbieten müssen, ist zum größten Teil festgeschrieben, und zwar im Sozialgesetzbuch. Um den Wettbewerb unter ihnen anzukurbeln, sind sie allerdings seit etlichen Jahren verpflichtet, zusätzlich Wahltarife anzubieten, die Versicherte separat abschließen können. Was man dazu wissen sollte, erklärt Arne Weinberg, Experte für Medizinrecht von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Verpflichtende und freiwillige Wahltarife

Grundsätzlich sind zwei Gruppen von Wahltarifen zu unterscheiden, erklärt Jurist Weinberg. Es gibt zum einen Tarife, die alle Kassen anbieten müssen: „Das sind Tarife über besondere Versorgungsformen, die etwa weitergehende Angebote für chronisch Kranke umfassen.“ Ein Krankengeldtarif für Selbstständige, die ja im Krankheitsfall keine Lohnfortzahlung bekommen, gehört ebenfalls zum Pflichtprogramm. Die andere Gruppe von Wahltarifen umfasst Angebote, die sich auf die Beiträge beziehen, etwa die Vereinbarung eines Selbstbehalts oder der Beitragsrückerstattung. Solche Tarife können die Kassen auf freiwilliger Basis anbieten.

Beispiel für einen Wahltarif: Das Hausarztmodell

Zu diesen Wahltarifen für besondere Versorgungsformen gehört etwa das Hausarztmodell. Wer sich hierfür entscheidet, verpflichtet sich, im Krankheitsfall immer zunächst den Hausarzt aufzusuchen. Der übernimmt eine Lotsenfunktion und überweist den Patienten gegebenenfalls an einen Facharzt weiter. Dabei behält er den Überblick über den ganzen Behandlungsprozess. Da nicht alle Ärzte an einem solchen Programm teilnehmen, sollten sich die Versicherten zunächst erkundigen, ob das bei ihrem Arzt der Fall ist, rät Weinberg. Sonst wäre damit womöglich ein Wechsel des Mediziners verbunden. „Auch die freie Arztwahl geben die Patienten damit ein Stück weit auf, weil sie sich die Fachärzte oder andere Leistungserbringer nicht mehr selbst als erste Anlaufstelle bei Beschwerden aussuchen können.“

Es gibt allerdings Ausnahmen: Kinder- und Augenärzte sowie Gynäkologen dürfen die Versicherten weiterhin ohne Überweisung aufsuchen.

Die Vorteile des Hausarztmodells

An die Entscheidung, am Hausarztmodell teilzunehmen, ist man zumindest ein Jahr gebunden, ein früherer Ausstieg wäre aus schwerwiegenden Gründen möglich, etwa weil das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient beschädigt ist. „Dies wird dann jeweils im Einzelfall geprüft und muss entsprechend nachgewiesen werden“, sagt der Experte für Medizinrecht.

Vorteile für die Patienten, wenn sie am Hausarztmodell teilnehmen: Die Krankenkassen zahlen dafür eine Prämie oder erlassen den Versicherten die Zuzahlungen für Medikamente und gegebenenfalls auch für Heilmittel, zu denen beispielsweise die Physiotherapie zählt. Oft gibt es auch für diese Versicherten besondere Sprechstundenzeiten, sodass sie unter Umständen schneller an einen Termin beim Facharzt kommen.

Strukturierte Behandlung als Wahltarif: Interessant für chronisch Kranke

Die Tarife zur strukturierten Behandlung richten sich an Versicherte mit chronischen und langwierigen Krankheiten wie zum Beispiel Asthma, Diabetes oder Brustkrebs. Mit dem Abschluss eines solchen Tarifs verpflichten sich die Patienten, an einem sogenannten Disease-Management-Programm teilzunehmen. Das sind speziell ausgearbeitete Behandlungsschemata für bestimmte Krankheiten, bei denen sich die beteiligten Ärzte verpflichten, sich regelmäßig fortzubilden und bei der Behandlung exakt definierte Standards einzuhalten.

Im Gegenzug müssen auch die Patienten gewisse Pflichten erfüllen: So ist etwa die Teilnahme an Schulungen – bei Diabetikern beispielsweise eine Ernährungsberatung – zwingend vorgeschrieben. Auch die Termine für die Kontrolluntersuchungen sind penibel einzuhalten. Die Krankenkassen belohnen die Teilnahme mit einer Prämie oder gewähren andere Vergünstigungen. So gibt es auch hier häufig spezielle Sprechstundenzeiten für die Teilnehmer. Weinberg: „Die Angebote für Disease-Management-Programme werden regelmäßig erweitert, bis Juli 2023 sollen beispielsweise auch strukturierte Behandlungsprogramme für die Adipositas-Behandlung geschaffen werden.“

Ein weiterer Wahltarif: Integrierte Versorgung

Bei der integrierten Versorgung geht es vor allem um interdisziplinäre Behandlungen, an denen niedergelassene Ärzte so wie Kliniken oder Heilmittelerbringer, zum Beispiel Physio- oder Ergotherapeuten, mitwirken. Sie kommen daher für Versicherte infrage, die beispielsweise unter chronischen Kopfschmerzen leiden, Parkinson oder Sportverletzungen erlitten haben. „Wer sich für einen dieser Tarife interessiert, sollte genau prüfen, welche Leistungen sie umfassen und wer sie anbietet. Die Krankenkasse muss dazu ausführliche Informationen zur Verfügung stellen“, so Weinberg. Die Teilnahme an einem solchen Programm ist immer freiwillig.

Besondere Therapien: Homöopathie, pflanzliche Arzneien oder anthroposophische Heilmittel

In eine ähnliche Richtung gehen auch Tarife über besondere Therapien. Wer auf Homöopathie, anthroposophische Heilmittel oder pflanzliche Arzneien Wert legt, kann einen Tarif abschließen, der diese Medikamente erstattet. Denn sie gehören oft nicht zum regulären Leistungskatalog der Kasse. Aber aufgepasst: „Die Zusatzkosten für den Extratarif sollten die Versicherten unbedingt mit den Kosten für solche Heilmittel vergleichen – es kann auch günstiger sein, gelegentlich mal ein Medikament selbst zu bezahlen.“

Oft gibt es zudem eine Obergrenze, bis zu deren Erreichen die Kosten übernommen werden, was darüber hinausgeht, müsste der Versicherte aus eigener Tasche bezahlen. Eventuell ist sogar ein Wechsel der Kasse vorteilhaft, weil einige diese Arzneien erstatten.