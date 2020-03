Die gesetzlichen Versicherungen ersetzen nicht das komplette Gehalt und das auch nur für eine begrenzte Zeit. Außerdem gibt es durchaus Gründe, Höhe und Dauer des Krankengeldbezugs zu kürzen. Annette Bartos, juristische Referentin für Sozialpolitik beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall, beantwortet wichtige Fragen zum Thema.

Wonach richtet sich die Höhe des Krankengelds?

Die Höhe des Krankengelds orientiert sich am zuletzt gezahlten Monatsgehalt. Das Krankengeld beträgt maximal 70 Prozent des Bruttogehalts beziehungsweise nicht mehr als 90 Prozent des Nettoentgelts. „Es wird immer der geringere Wert genommen“, sagt Annette Bartos.

Ein Beispiel: Lag der letzte Bruttoverdienst eines Arbeitnehmers bei 3.500 Euro brutto und 2.184 Euro netto, wird bei der Berechnung des Krankengelds der niedrigere Nettoverdienst zugrunde gelegt, in diesem Fall 1.965,60 Euro (90 Prozent). Das entspricht einem täglichen Krankengeld von 65,52 Euro.

„Hiervon werden noch Beiträge zur Sozialversicherung abgezogen“, so Bartos. Nur für die Krankenversicherung müssen Bezieher von Krankengeld nicht zahlen. Gedeckelt ist das Krankengeld aktuell auf 109,28 Euro pro Tag. Auch Einmalzahlungen wie zum Beispiel Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld werden bei der Berechnung des Regelentgelts berücksichtigt.

Wie werden diese Einmalzahlungen behandelt?

Der Hinzurechnungsbetrag auf das Bruttoentgelt beträgt 1/360 des beitragspflichtigen Teils der Einmalzahlung. Da mit dem Krankengeld oftmals die täglichen Kosten nicht gedeckt werden können, kann zur Deckung der Differenz eine Krankentagegeld-Versicherung bei privaten Anbietern abgeschlossen werden.

Rentenzahlung oder Vorsatz: Leistungen können gekürzt werden

Erhält der Versicherte zum Beispiel eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wird das Krankengeld entsprechend gekürzt.

„In Fällen, in denen der Versicherte sich die Krankheit vorsätzlich oder bei einem Verbrechen zugezogen hat, kann ihn die Krankenkasse ebenfalls an den Kosten in angemessener Höhe beteiligen oder das Krankengeld ganz versagen“, so Annette Bartos. Das gelte auch dann, wenn die Krankheit Folge einer medizinisch nicht notwendigen ästhetischen Operation, etwa einer Tätowierung oder eines Piercings, sei.