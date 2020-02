Wer immer schon mal mit einem echten Ruderweltmeister ins Boot steigen wollte, hat bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel mehrmals im Jahr die Gelegenheit dazu. Denn dort, im Management der Werft, arbeitet Sebastian Schulte, der lange im Deutschland-Achter saß und bis heute aktiver Sportler ist. Ehrensache also, dass er mitpaddelt, wenn Mitarbeiter von TKMS an Drachenbootrennen auf der Kieler Hörn teilnehmen.

Der Wirtschaftswissenschaftler, der heute den Finanzbereich des Unternehmens leitet, ist keine Ausnahme. Viele Beschäftigte von TKMS halten sich mit sportlichen Aktivitäten fit und gesund.

Das Thema Gesundheit hat oberste Priorität

Und der Arbeitgeber tut eine Menge, um sie dabei zu unterstützen. Julia Last, Leiterin des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) bei TKMS: „Das Thema Gesundheit wird bei uns seit vielen Jahren großgeschrieben und hat oberste Priorität.“

Daher legte das Unternehmen auch großen Wert darauf, die Belegschaft an der Gestaltung der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) von Anfang an zu beteiligen. Hannes Kühne, verantwortlich für das Thema BGF bei TKMS: „Es gibt an allen Standorten Arbeitskreise für die Planung, Kommunikation und Organisation unseres Angebots. In diesen Gruppen sitzen unter anderem Vertreter des Einkaufs, der Personalabteilung, des Betriebsrats und der Arbeitssicherheit.“