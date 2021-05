Zu voll und zu eng während der Corona-Pandemie, zu viel Plastik, aber zu wenig bio und regional – es gibt viele gute Gründe, manchmal nicht im Supermarkt einzukaufen. Neue Angebote für den Kauf von Lebensmitteln bringen den Markt ordentlich in Bewegung. Eine kleine Auswahl und was die einzelnen Dienste zu bieten haben, zeigen wir hier:

Lebensmittel vor der Tonne retten und dabei sparen

Wem Lebensmittelverschwendung ein Graus ist, der sollte sich die App Too good to go einmal ansehen. Nach eigenen Angaben retten mit ihr in Deutschland fünf Millionen Menschen Lebensmittel aus 6.800 Cafés, Supermärkten oder Bäckereien. Über die App sehen Nutzer, wo in ihrer Nähe zu welcher Uhrzeit Lebensmittel, die übrig sind, angeboten werden. Der Kauf findet ebenfalls über die App statt, der Käufer muss die Ware nur rechtzeitig abholen. Weil die Brote, das Gemüse oder ganze Mahlzeiten sonst weggeworfen würden, gibt es sie über die App günstiger. Für 4 Euro bekommen Käufer so in ihre Überraschungstüte beispielsweise schon ein Brot, mehrere Brötchen und auch noch ein Stück Kuchen. Mit dabei sind auch Läden in kleineren Städten – beispielsweise in Erfurt, Baden-Baden oder Gütersloh. Allerdings gilt: Je größer die Stadt, desto mehr Auswahl gibt es.

Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor dem Ablaufen ist, kann man übrigens unter anderem auch online bei Sirplus kaufen. Das Unternehmen bietet sogar Aboboxen an. Praktisch: Wer in Berlin ist, kann auch einfach in einen der sechs Läden gehen. Ähnliche Angebote gibt es beispielsweise in Köln bei The Good Food oder in Münster bei der Fairteilbar .

Schnelle Lieferdienste wie Gorillas und Flink

Wer keine Zeit für den Supermarkt hat, oder wem es dort zu voll ist, der kann sich Lebensmittel einfach nach Hause schicken lassen. Edeka und Rewe beispielsweise liefern schon seit mehreren Jahren. Allerdings ist es nicht immer einfach, einen zeitnahen Liefertermin zu bekommen. Aber es gibt Alternativen, die unabhängig von einzelnen Supermarktketten agieren. Der Markt wird derzeit von jungen Unternehmen aufgerollt, die damit werben, innerhalb von zehn Minuten die Bestellung nach Hause zu bringen – und das oft umweltfreundlich mit dem Fahrrad.

Um beispielsweise den Service von Gorillas in Anspruch nehmen zu können, müsste man aber in einer der größeren deutschen Städte leben. Neben Berlin, Hamburg, München und Köln liefert Gorillas derzeit in Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Konkurrent Flink ist zwar nicht in Frankfurt und Stuttgart – dafür aber in Nürnberg unterwegs. Picnic liefert zwar nicht in zehn Minuten, aber in einem einstündigen Zeitfenster am Tag nach der Bestellung. Der Dienst hat in etwa 20 Städten im Westen von NRW Verteilzentren – beispielsweise in Krefeld, Neuss oder Mönchengladbach – Tendenz steigend. Aber Achtung: Für Neukunden heißt es häufig erst mal „ab auf die Warteliste“. Da mehr Kunden bestellen möchten, als beliefert werden können, müssen Erstbesteller warten, bis ein Platz auf der Lieferroute frei geworden ist.