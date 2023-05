Düsseldorf. Weniger Auswahl, dafür teurere Waren: Daran erkennt man edle Boutiquen. Aktuell trifft die Beschreibung auch auf viele Supermärkte zu. Zum einen, weil sich Nahrungsmittel binnen eines Jahres um etwa ein Fünftel verteuert haben – so Zahlen des Statistischen Bundesamts. Zum anderen, weil viele Läden die Markenartikel von Konzernen wie Mars oder Pepsi schon gar nicht mehr führen, weil sie deren Preiserhöhungen nicht mitgehen wollen.

Die Teuerungsrate bei den Lebensmitteln – 17,2 Prozent im April – liegt deutlich über der Inflationsrate insgesamt, die zuletzt 7,2 Prozent betrug (Tendenz: weiter sinkend). Wobei die Zahlen des Statistikamts Durchschnittswerte sind, in die auch die Preise von Wochenmärkten und Fachgeschäften einfließen. „Speziell im Supermarkt ist die Teuerung oft krasser“, sagt Frank Waskow von der Verbraucherzentrale NRW. Sein Team verglich Ende März stichprobenartig Preise für 20 Nahrungsmittel in Filialen von vier großen Einzelhändlern. Ergebnis: Am Testtag kostete Sahne in NRW 46 Prozent, Paprika 66 Prozent, Weizenmehl sogar 71 Prozent mehr als im März 2022.

Ökonomen bezweifeln, dass allein die Krise schuld ist

35 Prozent teuer waren Milchprodukte im März 2023 im Vergleich zum März 2022 (Quelle: Marktcheck VZ NRW)

Ein Auslöser der Preisexplosion ist letztlich Russlands Angriff auf die Ukraine. Wegen der zeitweise stark gestiegenen Energiekosten zahlte der Handel höhere Einkaufspreise, kriegsbedingt kommen weniger Getreide und Öl auf dem Markt, Düngemittel ist teurer geworden. Bei Obst und Gemüse wiederum sind hitzebedingte Ernteausfälle der Hauptgrund für die aktuell so hohen Preise.