Während Corona sind viele Konzerte ausgefallen. Jetzt ist zwar alles wieder erlaubt – aber gestiegene Produktionskosten trüben die Freude. Eine Bestandsaufnahme

Hamburg. Mal so, mal so: Einerseits sind Konzerttickets so teuer wie nie zuvor. Mindestens 150 Euro kosten Karten für die diesjährige Metallica-Tour, trotzdem darf sich die Band wohl über ausverkaufte Hallen freuen. Andererseits werden Konzerte wegen des schleppenden Vorverkaufs wieder abgesagt. Etwa das von Patricia Kelly, Ex-Mitglied der gleichnamigen berühmten Familie.

Viele Menschen haben wieder Lust auf Konzerte

Um diese ganz unterschiedlichen Eindrücke aus der Kultur-Branche weiß Johannes Everke, Geschäftsführer beim Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV). „Klar, es gibt die ausverkauften Großevents mit den Top-Stars. Aber wir haben eben auch viele kleinere und mittlere Veranstalter, die durch das in drei Jahren Dauerkrise ausgebliebene Publikum ums Überleben kämpfen.“

Immerhin: Die während der Pandemie aufgekommene Sorge, dass Menschen die vielfältigen Kulturerlebnisse sozusagen verlernen würden – die hätte sich nicht bewahrheitet, betont der Kulturmanager. „Viele Fans kommen wieder, die Menschen haben wieder Lust auf Konzerte.“

„In drei Jahren Dauerkrise haben wir beachtliche Resilienz bewiesen“ Johannes Everke, Geschäftsführer BDKV

Trotzdem kämpfen manche Veranstalter ums Überleben. Laut aktuellem Ifo-Geschäftsklimaindex bekommt die positive Richtung, die die Branche nach dem Ende der Coronabeschränkungen eingeschlagen hatte, einen deutlichen Dämpfer. Zwar wird die Geschäftslage von der Mehrheit der befragten Akteure besser beurteilt als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Aber: Aufträge und Umsätze werden negativ bewertet. Das Wirtschaftsministerium schätzt sogar, dass es noch Jahre dauern wird, bis das Vorkrisenniveau von 2019 wieder erreicht ist.

Hohe Energiepreise belasten die Veranstalter

Fehlende Fachkräfte wie Bühnen- oder Tontechniker erschweren vielen Künstlern die Tourplanung. Hohe Energiepreise und gestiegene Künstlergagen belasten das eng kalkulierte Budget der Veranstalter. Die Folge: Tickets müssten eigentlich noch deutlich teurer werden. „Das können wir uns aber im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten“, so Everke, „wenn das Haushaltskonto angespannt ist, überlegen sich viele genau, ob sie ihr Geld für Konzerte oder andere Live-Events ausgeben.“ Umso wichtiger seien jetzt die gezielten staatlichen Hilfen.