Also erst mal abwarten?

Natürlich sollte niemand investieren, wenn er nicht weiß, in was. Aber wir müssen jetzt dringend Weichen stellen, um Fach- und Arbeitskräfte zu bekommen. Da drängt die Zeit. Wenn wir jetzt nichts tun, ist die Lage in zehn Jahren noch viel schlimmer. Denn dann ist die sogenannte geburtenstarke Babyboomer-Generation endgültig in Rente. Wenn so viele Arbeitskräfte fehlen, kommt die Digitalisierung nicht in Schwung, wir schaffen die Transformation nicht. Und unsere Gesellschaft wird tendenziell ärmer, weil ein immer kleinerer Teil Jüngerer für immer mehr ältere Menschen Geld verdienen muss.

Was müssen wir also tun?

Der erste Baustein ist das inländische Potenzial. Dazu gehört, das Arbeitsvolumen der Berufstätigen zu erhöhen, indem etwa Arbeitnehmer statt Teilzeit vollzeitnah arbeiten. Und wir müssen die Erwerbsbeteiligung Älterer erhöhen. Wir sollten im Schnitt später als heute in Rente gehen und leichter über das gesetzliche Rentenalter von 67 hinaus arbeiten können. Zudem müssen wir Arbeitslose in den Arbeitsmarkt holen.

Welches ist der zweite Baustein?

Wir müssen Zuwanderung gezielt fördern. Dazu gehört, Verfahren und Prozesse zu verschlanken, eventuell auch Lösungen wie Zeitarbeit aus dem Ausland zuzulassen.