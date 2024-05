Niemanden reinlassen und nichts an der Haustür unterschreiben

Mieter sollten aber zunächst auch die Alternativen in Betracht ziehen und sich nicht von Medienberatern unter Druck setzen lassen. Die klingeln zurzeit an vielen Wohnungstüren, um schnell noch Verträge fürs Kabel-TV abzuschließen. Tergek rät, niemanden in die Wohnung zu lassen und auch nichts an der Haustür zu unterschreiben. Mieter sollten sich nur die Unterlagen aushändigen lassen und sich dann alles in Ruhe anschauen. Wenn sie das Angebot dann annehmen möchten, geht das auch später noch.

Sofern sich aber Mieter zur Unterschrift haben hinreißen lassen und anschließend mit dieser Entscheidung nicht zufrieden sind, gilt auch hier wie für andere Haustürgeschäfte ein 14-tägiges Rücktrittsrecht: „Wer dieses ausüben möchte, sollte den Widerruf am besten per Einschreiben an den Kabelnetzbetreiber senden.“

Gelegentlich schicken auch Kabelnetzbetreiber einfach Bestätigungsschreiben über den Vertragsabschluss an Mieter – ohne dass diese zuvor eine Unterschrift geleistet haben: „Auch hier sollte sofort schriftlich der Widerruf erklärt werden“, sagt Tergek.

Es gibt verschiedene Alternativen zum Kabelfernsehen

Wer nun nicht weiter übers Kabel fernsehen möchte, hat mehrere Alternativen. Zum Beispiel eine Satellitenschüssel. Hierbei müssen allerdings die baulichen Voraussetzungen stimmen – und der Vermieter muss mit der Montage einverstanden sein. Erst mal fallen zwar Kosten für das Material und die Installation an, danach ist der Fernsehempfang aber zum Beispiel über den Astra-Satelliten von rund 250 deutschsprachigen Programmen unverschlüsselt und kostenfrei möglich.

Wer über ein stabiles Internet mit ausreichender Bandbreite verfügt, kann auch übers Netz – also IPTV – das Fernsehprogramm empfangen. Dabei ist für VDSL, Anbieter sind etwa die Telekom, Vodafone, 1 & 1 oder O2, ein Receiver nötig, der gekauft werden oder gemietet werden kann. Zusätzlich fallen hierfür monatliche Kosten für den Fernsehempfang von circa 5 Euro an. Auch der Empfang von Streamingdiensten ist über das Internet per App möglich. Mit modernen Fernsehgeräten können diese in der Regel ohne Zusatzgerät abgespielt werden. Damit muss man Kosten von bis zu 10 Euro monatlich einkalkulieren.

Und die Antenne hat auch noch nicht ausgedient: DVB-T2 HD liefert je nach Region bis zu 40 Sender, mit einem internetfähigen Receiver oder Fernseher auch mehr. Wer sich auf die öffentlich-rechtlichen Sender beschränkt, schaut diese kostenfrei. Sollen auch Privatsender über die Mattscheibe flimmern, fallen hierfür circa 8 Euro je Monat an.