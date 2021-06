Was leisten die einzelnen Apps?

„Die Apps sind speziell auf die Behandlung bestimmter Erkrankungen abgestimmt und dementsprechend sehr unterschiedlich“, weiß Marcel Weigand. Beispielsweise gibt es Apps die zur Behandlung dienen, etwa Rückenübungen bei Skeletterkrankungen oder Entspannungsübungen bei Angstattacken. Außerdem gibt es Apps zur Erfassung und Auswertung von Daten, etwa digitale Migränetagebücher. Teilweise werten die Apps auch Daten von Fitnesstrackern und ähnlichen Geräten aus, sodass man zum Beispiel bei Schlafstörungen die Schlafqualität genauer analysieren kann.

Laufen die zugelassenen Apps nur auf dem Smartphone?

Das ist unterschiedlich. Die meisten zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendungen laufen auf Smartphones und Tablets, einige sind Web-Anwendungen für den PC. Manche funktionieren auch auf sämtlichen Geräten.

Bezahlt die Kasse auch die notwendigen Geräte?

Nein, die Kasse bezahlt nur die App. „Die Kosten für das Smartphone, Tablet oder den PC, den eventuell notwendigen Fitnesstracker oder andere Hardware muss der Versicherte selbst tragen“, sagt Weigand.

Kann man sich die zugelassenen Apps auch selbst kaufen, wenn die Kasse die Kosten nicht übernimmt?

Ja, die meisten zugelassenen Apps sind auch kostenpflichtig im App Store verfügbar.

Welche Vorteile haben die Apps im Vergleich zu nicht digitalen Methoden?

Das hängt natürlich von der Art der App ab. Bestimmte Daten könnte man auf konventionellem Wege gar nicht erfassen, beispielsweise die Erkennung von Tiefschlafphasen. Oft ist die Aufzeichnung auch detaillierter, und es passieren weniger Übertragungsfehler als bei klassischen Notizen auf Papier. Deshalb kann man die Behandlung sehr viel individueller und präziser auf die eigene Gesundheitssituation abstimmen.

Außerdem kann man die Daten elektronisch an die Praxis weiterleiten, sodass sie dem Arzt sofort zur Verfügung stehen und man Fragen telefonisch oder per Mail klären kann. Und nicht zuletzt erleichtern die Apps auch das Durchhalten einer Behandlung, beispielsweise wenn die App regelmäßig an die Rückenübungen erinnert.

Wie wird die Qualität der Apps auf der Liste geprüft?

„Die zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendungen müssen laut Gesetz mehr als 100 Kriterien erfüllen, beispielsweise zum Datenschutz, zum Service, zur Sicherheit und zur Qualität der Inhalte“, sagt der Experte. Nur digitale Gesundheitsanwendungen, die angeben, dass sie diese Vorgaben erfüllen, werden in die Liste aufgenommen.

Bringen die zugelassenen Gesundheits-Apps auch wirklich etwas? Sind sie wirksam?

Manche der zugelassenen Apps haben von Beginn an einen Wirksamkeitsnachweis in Form von bereits durchgeführten Studien, aber das gilt nicht für alle. „Für die ersten zwölf Monate kann eine digitale Gesundheitsanwendung derzeit auch ohne Wirksamkeitsnachweis in die Liste aufgenommen werden“, erläutert Weigand.

Kann der Hersteller die Wirksamkeit der App auch nach diesem ersten Jahr nicht beweisen, wird sie aber wieder von der Liste genommen und die Krankenkassen dürfen die Kosten nicht mehr erstatten. Das bedeutet im Umkehrschluss: Ist die App seit mindestens zwölf Monaten zugelassen, ist sie auch wirksam. Da die Zulassungen noch neu sind, werden die ersten Apps diese Zwölf-Monats-Grenze frühestens im Oktober 2021 erreichen.

Woran kann ich erkennen, ob eine zugelassene App schon einen Wirksamkeitsnachweis hat oder noch nicht?

Bei jeder App, die im offiziellen DiGA-Verzeichnis aufgelistet ist, gibt es einen Button mit der Aufschrift „Weitere Informationen zur DiGA“ und hier finden sich auch die Informationen zur Wirksamkeit und über bereits durchgeführte Studien.