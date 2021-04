Das Potenzial für schmerzhafte Verspannungen dürfte durch den Homeoffice-Boom steigen

„Die häufigsten Rückenprobleme sind schmerzhafte Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich“, erklärt Peter Schiefen im Gespräch mit aktiv. Er hat eine Privatpraxis in Bonn und ist Arbeitsmediziner der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik. Schiefen macht Fehlhaltungen für die Beschwerden verantwortlich – insbesondere am Computer: „Viele sitzen zu einseitig, bewegen sich kaum, sind zu sehr auf den Bildschirm fixiert.“

Ein solches Verharren über längere Zeit nimmt die Rückenmuskulatur bald übel, sie verkrampft: „Die meisten Rückenschmerzen sind tatsächlich rein muskulär bedingt“, so der Arzt.

Ein Umstand, mit dem viele Beschäftigte derzeit unangenehme Bekanntschaft machen. Zum einen sind Fitness-Studios und Schwimmbäder dicht, zum anderen wird im Homeoffice zu wenig auf die Ergonomie geachtet. Da findet die Videokonferenz am Küchentisch statt, dessen Höhe nicht passt, dem als Bürostuhl genutzten Hocker fehlt die flexible Rückenlehne, die die Wirbelsäule stützt: Verkrampfungen sind da vorprogrammiert! Statt solche Notlösungen beizubehalten, sollte man also in die eigene Gesundheit investieren. In einen ergonomischen Bürostuhl zum Beispiel, der bei guter Qualität sehr lange hält. Die Kosten kann man von der Steuer absetzen.