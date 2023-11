Natürlich ist eine Dienstreise vor allem Arbeitszeit. Wenn es allerdings an besonders attraktive Orte geht, liegt der Wunsch oft nahe, noch ein paar Tage privat dranzuhängen oder ein Familienmitglied mitzunehmen. Was es dabei abrechnungstechnisch und steuerlich zu beachten gilt, erklären Philipp Merkel, Leiter des Referats Arbeitsrecht beim Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg (Südwestmetall), und Daniela Karbe-Geßler, Leiterin des Bereichs Steuerrecht und Steuerpolitik beim Bund der Steuerzahler Deutschland.

Dienstreise und Urlaub nicht immer vereinbar

Die private Verlängerung einer Dienstreise sei an sich nicht verboten, so der Arbeitsrechtsexperte. Es komme aber auf die konkrete Konstellation an. Folgten auf das Ende der Dienstreise unmittelbar ein oder mehrere Arbeitstage, gebe es keinen Anspruch darauf. In diesem Fall müssten Beschäftigte nämlich einen Urlaubsantrag stellen. Und den könne der Arbeitgeber – wie auch in den Fällen ohne Dienstreise – ablehnen, etwa aus dringenden betrieblichen Gründen oder wenn vorrangige Urlaubswünsche anderer Mitarbeiter vorliegen.

Im Einzelfall kann der Arbeitgeber laut Experte Merkel die Verknüpfung von Dienstreise und privater Reise auch dann untersagen, wenn die gewünschte Verlängerung einen erheblichen organisatorischen oder bürokratischen Mehraufwand für ihn bedeutet. Mitarbeiter sollten gerade in diesem Fall frühzeitig mit dem Arbeitgeber über die Verknüpfung von Dienstreise und Urlaub sprechen. Denn ein Fehlverhalten des Mitarbeiters könne schließlich arbeitsrechtliche Konsequenzen haben und im äußersten Fall zur Kündigung führen.

Dürfen Arbeitnehmer Familienmitglieder mitnehmen?

Grundsätzlich ist dies laut Merkel möglich. Allerdings dürfe die vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung dadurch nicht beeinträchtigt werden. „Auch dürfen zum Beispiel vertrauliche Unterlagen nicht frei zugänglich für Familienmitglieder im Hotelzimmer herumliegen und dienstliche Telefonate nicht mitgehört werden“, sagt der Experte. Bedeutet die Mitnahme von Familienangehörigen darüber hinaus einen zusätzlichen Kosten- oder Organisationsaufwand für den Arbeitgeber, muss vorab mit dem Arbeitgeber geklärt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist.

Welche Kosten übernimmt der Arbeitgeber?

Der Regelfall ist: Geht ein Mitarbeiter auf Dienstreise, übernimmt der Chef die dienstlich angefallenen Kosten für Hotel, Verpflegung sowie Hin- und Rückreise. Alles, was zusätzlich für Angehörige oder eine Verlängerung der Reise anfällt, geht auf das Konto des Arbeitnehmers. Arbeitgeber dürften zwar auch diese privaten Auslagen übernehmen, sagt Steuerexpertin Karbe-Geßler: „Aber dann handelt es sich um steuerpflichtigen Arbeitslohn.“ Zahle der Chef also für alles, müsse er gegenüber dem Finanzamt dienstliche und private Kosten voneinander trennen. „In der Praxis läuft das aber meistens so nicht“, sagt die Expertin und nennt ein Beispiel: „Die Arbeitgeber übernehmen in der Regel nur die dienstlichen Übernachtungen zum Beispiel bis zum Freitag und der Mitarbeiter trägt die Kosten ab Samstag selbst.“ Werde die Reise im selben Hotel verlängert, müsse der Mitarbeiter dort aus- und wieder einchecken und die dann anfallenden Kosten übernehmen.