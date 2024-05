Keine außerordentliche Kündigung aus betriebsbedingten Gründen oder wegen einer Erkrankung

Aus betriebsbedingten Gründen kann dagegen meist keine außerordentliche Kündigung ausgesprochen werden. Dies gilt sogar dann, wenn die Geschäftsausübung nicht mehr möglich ist, zum Beispiel, weil die geschäftlichen Beziehungen mit Russland aufgrund von politischen Entscheidungen nach Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr aufrechterhalten werden können (Landesarbeitsgericht Köln, 4 Sa 17/23 vom 13.06.2023).

Auch wegen einer Erkrankung ist grundsätzlich keine außerordentliche Kündigung erlaubt – es sei denn, diese wird nur vorgetäuscht. Wenn die AU-Bescheinigung bei einer Krankheit nicht eingereicht wird, ist das ebenfalls kein ausreichender Grund, weil sie nachgeliefert werden kann. Ein Beschäftigter hat hingegen das Recht zur fristlosen Kündigung, wenn er beispielsweise von seinen Vorgesetzten beleidigt wird, das Gehalt unpünktlich oder gar nicht gezahlt wird oder etwa Arbeitsschutzmaßnahmen nicht beachtet werden und er sich deshalb auf der Arbeit in Gefahr bringt. Als Leitlinie bei der Abwägung, ob eine außerordentliche Kündigung rechtens ist, gilt: „Das Abwarten bis zum Ende der Kündigungsfrist muss für eine der Parteien unzumutbar sein“, erläutert Rechtsanwalt Rose.

Damit die fristlose Kündigung glaubhaft ist, muss sie zudem zügig ausgesprochen werden, und zwar innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Vorfalls (Paragraf 626 Bürgerliches Gesetzbuch). Kündigt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung, muss wie sonst auch der Betriebsrat – sofern vorhanden – informiert werden. Dieser hat dann drei Tage Zeit zur Stellungnahme.

Auch vor der außerordentlichen Kündigung muss in der Regel abgemahnt werden

Und wichtig: Vor einer außerordentlichen Kündigung muss in vielen Fällen eine Abmahnung ausgesprochen werden, nur in Ausnahmefällen kann sie unterbleiben. „Kommt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter notorisch zu spät und soll deshalb fristlos gekündigt werden, ist zunächst abzumahnen“, so Rose. Denn die Verspätungen sind zwar ärgerlich, aber dennoch nicht so gravierend, dass auf die Abmahnung verzichtet werden könnte. „Hat ein Angestellter dagegen seine Vorgesetzte grob beleidigt oder gar einen Diebstahl begangen, kann auf die Abmahnung ausnahmsweise verzichtet werden.“

Die Pflicht, das Unternehmen zunächst abzumahnen, haben analog auch Angestellte, die das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen wollen. Gegen eine außerordentliche Kündigung kann Klage beim Arbeitsgericht eingereicht werden, und zwar innerhalb von drei Wochen. Dieses prüft dann unter anderem, ob nicht ein weniger einschneidendes Mittel zur Sanktionierung des Fehlverhaltens ausgereicht hätte, zum Beispiel eine Abmahnung oder eine ordentliche Kündigung.