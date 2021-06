Kosten der Weiterbildung und Fortbildung: Finanzielle Unterstützung durch den Staat

Wer im Beruf immer up to date sein und sich weiterentwickeln möchte, für den ist es unerlässlich, sich fort- oder weiterzubilden. „Die Kosten für Fort- oder Weiterbildung können sowohl für den ausgeübten Beruf wie auch für eine zukünftig angestrebte Berufstätigkeit in voller Höhe abgesetzt werden“, erklärt Nöll. Vorausgesetzt natürlich, der Arbeitgeber kommt nicht dafür auf. Hierzu gehören etwa Lehrgänge, Seminare oder die Vorbereitung auf die Meisterprüfung.

Des Weiteren können Ausgaben für Fachliteratur- oder -zeitschriften in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden. Für den Nachweis sollte der Name des Buches oder des Magazins auf der Quittung vermerkt sein, damit die Finanzbeamten sehen, dass es nicht nur ums Lesevergnügen geht.

Beträge zu Berufsverbänden: Sie gehören ebenfalls in die Steuererklärung

Auch die Mitgliedsbeiträge für Berufsverbände können geltend gemacht werden. Dazu zählen etwa Gewerkschaften.

Kosten eines beruflich bedingten Umzugs: Der Fiskus beteiligt sich

Ein Umzug aus beruflichen Gründen lässt sich genauso steuermindernd absetzen. Bedingung: „Der Arbeitsweg für Hin- und Rückfahrt verkürzt sich durch den Umzug um mindestens eine Stunde“, erläutert Nöll. Ist das der Fall, beteiligt sich der Fiskus zum Beispiel an den Fahrtkosten für Wohnungsbesichtigungen, an der Renovierung der alten Wohnung, an den Kosten für den Makler und für das Umzugsunternehmen. Auch wenn es zu Transportschäden beispielsweise am Mobiliar kommt, kann man dies geltend machen. Außer den konkreten Kosten kann die Umzugspauschale von maximal 860 Euro angesetzt werden, sogar wenn man den Umzug selbst wuppt. Übrigens: Wenn der Nachwuchs durch den Umzug Nachhilfe benötigt, kann man dem Fiskus dafür anteilig die Kosten in Rechnung stellen – 75 Prozent der Nachhilfekosten bis zu 2.066 Euro maximal.

Als Werbungskosten angeben: Reguläres Arbeitszimmer oder Homeoffice

Wenn das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt, wird es nur bei wenigen Berufen anerkannt. So darf der Angestellte etwa im Betrieb keinen Arbeitsplatz haben, und das häusliche Büro darf nicht gleichzeitig für andere Zwecke genutzt werden. Zudem darf der Raum kein Durchgangszimmer sein.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und das häusliche Arbeitszimmer steuerlich anerkannt wird, kann man nicht nur die Ausstattung absetzen, sondern auch anteilig Miete, Strom und Heizung bis maximal 1.250 Euro im Jahr. Ist das Arbeitszimmer der Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit, zum Beispiel weil an drei von fünf Tagen zu Hause gearbeitet wird, können die Ausgaben unbegrenzt abgesetzt werden.

Wer derzeit coronabedingt von zu Hause aus arbeitet, sollte sich vom Arbeitgeber bestätigen lassen oder anders plausibel machen können, dass aufgrund des Gesundheitsschutzes kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Auch wenn kein separates Arbeitszimmer vorhanden ist und sich das Homeoffice beispielsweise am Esstisch befindet, können Arbeitnehmer für jeden Tag der häuslichen Arbeit immerhin eine Pauschale von 5 Euro pro Tag geltend machen, allerdings maximal 600 Euro im Jahr. Diese Regelung gilt bisher für die Jahre 2020 und 2021.

„Wer sich fürs Homeoffice aber zum Beispiel extra einen ergonomischen Bürostuhl gekauft oder in die technische Ausstattung investiert hat, kann diese Ausgaben ebenfalls als Werbungskosten geltend machen“, sagt Nöll. Ein Computer darf bis einschließlich 2020 zum Beispiel nur bis zu einem Preis von 952 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) auf einen Schlag abgesetzt werden. Ab 2021 sind alle Aufwendungen für Computer, Drucker und Co. sofort und unabhängig von der Höhe der Anschaffungskosten steuerlich absetzbar. Das Bundesfinanzministerium hat die Abschreibungsregeln für digitale Wirtschaftsgüter entsprechend geändert.

Für andere Anschaffungen von Arbeitsmitteln wie beispielsweise einen Schreibtisch oder ein Bücherregal bleibt es bei der Betragsgrenze von 952 Euro brutto. Bei höheren Anschaffungskosten müssen die Aufwendungen über die Nutzungsdauer verteilt werden.

Kosten eines Unfalls: Passiert er auf dem Arbeitsweg, können sie abgesetzt werden

Auch auf dem Arbeitsweg kann es krachen – ein Unfall! Dann können Arbeitnehmer die Unfallkosten, die nicht von einer Versicherung gedeckt werden, steuerlich geltend machen. Dies gilt nicht nur für den täglichen Weg zum Betrieb, sondern auch für Heimfahrten bei doppelter Haushaltsführung (wenn man also zwischen seinem Zweitwohnsitz und dem Hauptwohnsitz berufsbedingt pendelt) oder beim Umzug aus Berufsgründen. Wichtig: Dies gilt sogar, wenn der Fahrer den Unfall selbst verschuldet hat, zum Beispiel zu schnell unterwegs war. Absetzbar sind dann beispielsweise die tatsächlichen Kosten der Reparatur, Schadenersatz für die Schäden der Unfallbeteiligten, Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten, die Aufwendungen für einen Leihwagen oder die Selbstbeteiligung.

Kosten für den Zweitwohnsitz: Können bei beruflich bedingter doppelter Haushaltsführung abgesetzt werden

Wer eine neue Stelle antritt, möchte nicht immer direkt umziehen, wofür es viele gute Gründe geben kann. Sei es, dass die Kinder erst mal in der alten Schule bleiben sollen oder dass man zunächst abwarten möchte, bis die Probezeit geschafft ist. Wer sich für die Zwischenzeit eine Wohnung am Arbeitsort sucht und zunächst pendelt, kann die Kosten dafür in der Steuererklärung angeben. Akzeptiert werden für die Wohnung maximal 1.000 Euro pro Monat, zudem Kosten für den Umzug, die Einrichtung oder die Fahrten zum ersten Wohnsitz sowie drei Monate lang die Kosten für die Verpflegung. Allerdings gelten strenge Bedingungen: „Für die doppelte Haushaltsführung muss man belegen können, dass der Lebensmittelpunkt weiterhin am ersten Wohnsitz liegt, etwa indem man dort weiter für einen Teil der Kosten aufkommt“, so Experte Nöll. Außerdem muss der Arbeitsweg vom Hauptwohnsitz zum neuen Arbeitsplatz mindestens eine Stunde dauern, sonst hält das Finanzamt tägliche Fahrten für zumutbar.

Lesen Sie auf aktiv-online.de wie genau der Staat bei doppelter Haushaltsführung Steuerzahler entlastet.

Bewirtungskosten im Betrieb: Auch sie können abgesetzt werden

Angestellte müssen seltener mit Geschäftspartnern essen gehen und dafür selbst aufkommen. Dennoch haben auch sie gelegentlich Bewirtungskosten, zum Beispiel für den Ein- oder Ausstand oder eine kleine Geburtstagsfeier im Betrieb. Dann können sie die Kosten dafür unter Umständen bei den Werbungskosten absetzen, etwa für den Kuchen von der Konditorei. Damit das Finanzamt diese Ausgaben anerkennt, muss der berufliche Bezug klar erkennbar sein. Hinweise darauf sind, dass beispielsweise die ganze Abteilung eingeladen wird und nicht nur einzelne Kollegen oder dass die Feier im Betrieb in der Mittagspause stattfindet.

Kontoführung: Auch hierfür gibt es eine Pauschale

Um den Lohn oder das Gehalt zu bekommen, ist heutzutage ein Konto vonnöten. Deshalb gehören auch die Kontoführungskosten zu den Werbungskosten. Das Finanzamt erkennt hierbei allerdings nur den Teil an, der im Zusammenhang mit dem Job steht, deshalb werden pauschal nur 16 Euro anerkannt. Nur wenn darüber hinaus für berufliche Überweisungen zusätzliche Kosten entstanden sind, können diese ebenfalls geltend gemacht werden.

Steuerberatungskosten: Gebühren können geltend gemacht werden

Die Steuererklärung auszufüllen ist oftmals kompliziert. Wer sich fachkundige Hilfe sucht, kann die Kosten dafür ebenfalls absetzen – allerdings nur begrenzt. Füllt der Berater die Anlage N für Arbeitnehmer aus, können die Gebühren dafür abgesetzt werden, jedoch nicht die, die beispielsweise für die Anlage Kind anfallen. Wenn die Aufteilung auf je 50 Prozent geschätzt wird, wird dies aber regelmäßig nicht beanstandet. „Bei Rechnungen bis 100 Euro, beispielsweise für Steuersoftware oder den Lohnsteuerhilfeverein, wird aus Vereinfachungsgründen der Zuordnung des Steuerpflichtigen gefolgt“, sagt Nöll.

Lesen Sie auf aktiv-online.de welche wichtigen Regeln für die Steuererklärung 2020 gelten.

Telefonkosten: Bis zu 20 Euro je Monat absetzbar

Wer sein privates Handy, den Festnetz- oder Internetanschluss auch beruflich nutzt, kann das Finanzamt dafür ebenfalls zur Kasse bitten. So dürfen 20 Prozent der Rechnung, allerdings maximal 20 Euro je Monat, dafür abgesetzt werden.