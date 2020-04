Der Frühling steht vor der Tür. Damit wächst bei vielen die Lust, sich wieder mehr zu bewegen und etwas für die Gesundheit und den Körper zu tun. Doch um sich in Fitnessstudio oder Verein anzumelden, fehlt oft die Zeit oder auch das Geld. Warum dann nicht mit einer App trainieren?

So kann man selbstständig zu Hause oder draußen etwas für seine Fitness tun, auch wenn nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung steht. aktiv hat sieben beliebte Apps getestet und den Sportwissenschaftler Kamal Hmamouchi gefragt, worauf man achten sollte, bevor man auf eigene Faust startet.

Für Anfänger gilt: Am besten Rat beim Arzt holen

Bevor es allzu euphorisch losgeht, ist es wichtig, kritisch den eigenen Zustand zu hinterfragen. „Gerade wer längere Zeit sportlich nicht aktiv war, sollte es langsam angehen lassen“, rät Hmamouchi, der in Sankt Augustin bei Bonn ein Fitnessstudio betreibt. Sind bereits körperliche Einschränkungen vorhanden, etwa Schmerzen im Rücken, Schultern oder Knien, ist auch vorher ein Besuch beim Arzt sinnvoll, um sich beraten zu lassen, welche Art Sport oder Bewegungen einem guttun und welche von Nachteil sein können.

Eine andere Möglichkeit ist, zunächst ein, zwei Stunden bei einem Personal Trainer zu buchen, der einem zeigt, was empfehlenswert ist, und auch in die richtige Ausführung einweist. Denn die ist wichtig, erklärt Hmamouchi. Wer die Übungen falsch macht, kann dadurch seiner Gesundheit schaden. Deshalb kommt es bei der Wahl einer Fitness-App auch darauf an, dass diese die Übungen so anschaulich darstellt, dass man sie leicht wiederholen kann, und die idealerweise zudem darauf hinweist, worauf besonders zu achten ist.

Disziplin erforderlich: Nur regelmäßige Work-outs bringen Erfolg

Zwei-, besser dreimal die Woche sollte man sich wenigstens Zeit für seine Übungen nehmen, wenn man etwas erreichen will, so der Experte. Hier ist Disziplin verlangt, denn wenn man allein trainiert, ist eben kein anderer dabei, der motivieren kann, wenn man mal einen Durchhänger hat.

Deshalb bieten viele Apps eine Community oder machen Erfolge in einem persönlichen Protokoll sichtbar. Komplett kostenlos sind viele Fitness-Apps leider nicht. Normalerweise gibt es aber Basisversionen, mit denen man zunächst einmal ins Training einsteigen kann. Wer dann mehr Übungen und weitere Features möchte, kann entweder ein (Probe-)Abo abschließen oder über In-App-Käufe das Repertoire erweitern.

Die folgenden vorgestellten Apps bieten viele Möglichkeiten, sich auch außerhalb von Studios oder Vereinen sportlich zu betätigen. Die Apps haben eine Sprachausgabe sowie eine Erinnerungsfunktion – so kann man den Sport nicht mehr vergessen:

Drei Workouts hintereinander: Das „7 Minuten Training“

In der Kürze liegt die Würze, heißt es. Dementsprechend besteht das „7 Minuten Training“ aus 13 Übungen, mit denen man Gewicht verlieren und das Herz-Kreislauf-System stärken soll. Um sie durchzuführen, braucht man als Hilfsmittel einen Stuhl und eine Wand. Den Übungen liegt das Konzept des High Intensity Circuit Training zugrunden, mit dem man nur kurze Zeit Sport treibt, dabei aber an die Belastungsgrenzen geht.

Empfohlen wird, den Übungszyklus zwei- bis dreimal hintereinander durchzuführen, um insgesamt auf circa 20 Minuten Training zu kommen. Die Übungen selbst kann man sich zuvor im Video anschauen, in der App sind sie schematisch dargestellt, auf ausführliche Erklärungen wird dabei aber verzichtet, ebenso auf eine Unterscheidung in Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene. Zudem ist die Auswahl an Übungen nicht sehr groß, so Sportwissenschaftler Hmamouchi. Wer die kostenlose Basisversion nutzt, muss mit Werbung leben, die werbefreie Variante „7 Minuten Training Pro“ kostet rund 3 Euro.

Download für Android: play.google.com

Download für iOS: apps.apple.com