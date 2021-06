Verstirbt ein naher Angehöriger, bestimmt erst einmal die Trauer das Leben. Und dennoch müssen sich die Hinterbliebenen um vieles kümmern – angefangen bei der Bestattung, der Verständigung des Arbeitgebers, wenn der Verstorbene noch berufstätig war, bis zur Information von Versicherungen, Klärung von finanziellen Belangen und zur Kündigung von Verträgen. Einiges davon muss sofort erledigt werden, manches hat gewisse Zeit.

Unmittelbar nach dem Todesfall: Einen Arzt rufen und Totenschein ausstellen lassen

Ist der Angehörige zu Hause verstorben, muss immer und sofort ein Arzt gerufen werden, der die Todesursache feststellt und den Totenschein ausstellt. Ist der Hausarzt nicht erreichbar, können die Hinterbliebenen stattdessen den Notarzt verständigen. Tritt der Tod im Krankenhaus oder Pflegeheim ein, kümmern sich diese Einrichtungen um die Formalitäten. Der Totenschein wird für die Ausstellung der Sterbeurkunde benötigt, die man zum Beispiel für die Erteilung eines Erbscheins braucht.

Innerhalb von 36 Stunden: Den Bestatter beauftragen

Dann müssen nach dem Tod einige Dinge mehr oder weniger gleichzeitig geregelt werden. Zuallererst die Bestattung. Da die Organisation der Beisetzung einige Tage dauert und innerhalb einer gesetzlich festgelegten Frist erfolgen muss, sollte das Bestattungsunternehmen möglichst innerhalb von 36 Stunden beauftragt werden.

Die Pflicht zur Bestattung fällt den Angehörigen per Gesetz zu: „Diese Aufgabe obliegt zunächst dem Ehe- oder Lebenspartner. Lebte der Verstorbene allein, sind die Kinder, Eltern oder die Geschwister bis hin zu Großeltern oder Enkeln hierfür in der Verantwortung“, sagt Rechtsanwältin Stephanie Herzog aus Würselen bei Aachen, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im Deutschen Anwaltverein. Die genannte Reihenfolge ist mit zum Teil unterschiedlichen Nuancen in den Landesgesetzen festgelegt. Wichtig: „Die Pflicht gilt unabhängig davon, wer erbberechtigt ist.“ Mehr zu diesem Thema lesen Sie in unserem Artikel: Wer eine Beerdigung bezahlen muss.

Jedoch habe derjenige, der die Bestattung organisiere und bezahle, Anspruch darauf, die Kosten aus dem Nachlass erstattet zu bekommen. Die Bestattung oder Einäscherung muss spätestens zwölf Tage nach dem Todesfall stattfinden, in einigen Bundesländern sogar innerhalb einer Woche.

Wenn der oder die Verstorbene einen Vorsorgevertrag mit einem Bestattungsinstitut geschlossen hat, müssen die Angehörigen lediglich dieses verständigen. Oft sind dann auch bereits die genaueren Einzelheiten der Beisetzung geregelt. Ansonsten wenden sich die Hinterbliebenen an ein Beerdigungsinstitut ihrer Wahl und können auch die Beisetzung nach ihren Wünschen gestalten.

Ein Bestatter organisiert nicht nur die Beerdigung, sondern er übernimmt auf Wunsch zum Beispiel auch die Versendung der Trauerpost, bestellt Blumenschmuck und engagiert die Sargträger oder einen Trauerredner. Auch bei der Erledigung der Formalitäten wie etwa den Kündigungen kann er helfen. Welche Aufgaben er konkret übernehmen soll, können die Angehörigen individuell vereinbaren. Hier ist aber Vorsicht geboten, warnt Herzog, da es auf diese Art zu einer ungewollten Annahme der Erbschaft kommen kann, die eine Ausschlagung ausschließt.

Innerhalb von zwei Tagen: Unterlagen heraussuchen und zusammenstellen

Ebenfalls in den ersten auf den Todesfall folgenden Tagen sollten die Angehörigen die Unterlagen des Verstorbenen sichten. In einigen Fällen muss sofort gehandelt werden. Hat der Verstorbene beispielsweise ein Testament verfasst, muss dieses „unverzüglich“ – nach Möglichkeit innerhalb der nächsten Tage nach dem Todesfall beziehungsweise Auffinden – dem Nachlassgericht übergeben werden: „Geschieht dies nicht, machen sich diejenigen, die es aufgefunden haben, strafbar“, warnt die Juristin. Gibt es mehrere Versionen, bekommt das Gericht alle Varianten und überprüft, welche die gültige ist.

Auch wenn eine Lebens- oder Sterbegeldversicherung abgeschlossen wurde, sollten die Gesellschaften direkt formlos informiert werden, da diese Versicherungen den Todesfall womöglich erst prüfen wollen und sich dann die Auszahlung des Geldes verzögern könnte. In der Regel muss die Meldung innerhalb von zwei bis drei Tagen erfolgen, allerdings können je nach Vertrag auch andere Fristen gelten. Da sollten die Angehörigen also schnell einen Blick in die Police werfen.

Eine eventuell vorhandene Unfallversicherung – wenn ein Unfall zum Tode geführt hat – muss ebenfalls schnell informiert werden: Hier beträgt die Frist 48 Stunden, sonst kann es bei späterer Anzeige passieren, dass die Versicherung die Leistung ablehnt. Mehr zum Thema auf aktiv-online.de: Ist eine private Unfallversicherung sinnvoll?

Innerhalb von drei Tagen: Todesfall dem Standesamt melden

Innerhalb von drei Werktagen muss der Tod außerdem dem Standesamt gemeldet werden, dort bekommt man auch die Sterbeurkunden, am besten direkt mehrere. Hier ist ebenfalls gesetzlich festgelegt, wer dazu berechtigt ist: „Die Sterbeurkunden können der hinterbliebene Ehepartner oder alle in direkter Linie mit ihm Verwandten, also etwa Kinder, Eltern oder Geschwister beantragen.“ Nicht berechtigt ist dagegen der Hinterbliebene eines unverheiratet zusammenlebenden Paars.

Das Standesamt benötigt für die Ausstellung der Sterbeurkunden etliche Papiere: Totenschein, Personalausweis des Verstorbenen, gegebenenfalls Heiratsurkunde, Scheidungsurteil oder die Geburtsurkunden von minderjährigen Kindern. „Die Sterbeurkunden werden später für die Kündigung von Versicherungsverträgen oder für die Beantragung eines Erbscheins benötigt“, erklärt Herzog.

Eine Vorsorgevollmacht widerrufen

Hatte der Verstorbene eine Vorsorgevollmacht ausgestellt, also jemanden mit der Erledigung seiner finanziellen oder organisatorischen Angelegenheiten beauftragt? Auch dann sollten die Erben direkt handeln, „denn diese gilt über den Tod hinaus“, betont die Anwältin. Das heißt, der Bevollmächtigte könnte auch noch nach dem Todesfall Rechtsgeschäfte für den Verstorbenen beziehungsweise für den Nachlass vornehmen. „Die Erben sollten – sofern sie nicht selber Bevollmächtigte sind – die Vorsorgevollmacht ‚gegenüber dem Rechtsverkehr‘ widerrufen, zumindest wenn es Interessenkonflikte zwischen ihnen und dem Bevollmächtigten gibt.“

Konkret: Gibt der Bevollmächtigte die Vollmacht nach deren Widerruf durch die Erben nicht auf Aufforderung zurück, können diese bei Gericht beantragen, dass der Widerruf öffentlich bekanntgegeben wird. „Danach können sich Vertragspartner nicht mehr darauf berufen, von dem Widerruf nichts gewusst zu haben“, erklärt Herzog. Das heißt, dass noch nach dem Widerruf durch den Bevollmächtigten für den Verstorbenen abgeschlossene Geschäfte ungültig sind.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in unserem Artikel über Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.

Innerhalb von sechs Wochen: Den Nachlass prüfen

Mit den übrigen Verträgen wie beispielsweise von Kfz- oder Haftpflicht-Versicherungen, Strom, Gas, Telefon und Internet, Zeitschriften-Abonnements können sich die Hinterbliebenen etwas mehr Zeit lassen. Und das sollten sie auch. Die Expertin rät hier zur Besonnenheit: „Die Angehörigen haben sechs Wochen Zeit, um den gesamten Nachlass zu prüfen.“ Wer sofort loslege und etwa Verträge kündige, nehme damit faktisch das Erbe an. Wenn sich dann später herausstelle, dass es sinnvoll gewesen wäre, das Erbe auszuschlagen, sei das nur schwer wieder rückgängig zu machen, so die Anwältin.

Lesen Sie hier auf aktiv-online.de, was man tun sollte, wenn vielleicht Schulden im Nachlass sind.