Steht dann plötzlich ein Tier in der Tür, kommt automatisch die Ablehnung. Es ist Teil unserer Ausbildung, diese Verhaltensmuster zu erklären. Sie bieten Europas ersten offiziellen Lehrgang zum Bürohund-Experten an.

Was lernt man da?

Der dreitägige Lehrgang zum zertifizierten Integrationsexperten zur Zulassung von Bürohunden vermittelt Verständnis, warum die Anwesenheit von Hunden in der Firma Sinn ergibt. Denn bei der Entscheidung, Hunde als Teammitglied zuzulassen, geht es in erster Linie um die Emotionen rund um diese Veränderung. Wir geben Anleitung, wie man damit umgehen kann, damit das Projekt „Bürohund“ zum Erfolg werden kann.

Was ist da vor allem wichtig?

Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Deshalb besprechen wir in der Ausbildung die wichtigsten Schritte für die Zulassung von Bürohunden im Unternehmen. Wir wollen, dass es funktioniert.

Mein Kollege hat Angst vor Hunden. Was sage ich dem?

Es nützt nichts, skeptischen Menschen zu versichern, dass der eigene Hund keinem was zuleide tut. Bedenken schafft man so nicht aus der Welt. Ein Hundehalter ist kein Angsttherapeut. Doch es gibt gute Übungen, um solche Hürden zu überwinden. Man sollte das Tier an die Leine nehmen. Das signalisiert, dass man es unter Kontrolle hat. Dann beschreibt man einen Halbkreis um die Person, wobei man sein Gegenüber freundlich anlächelt. Das nimmt die Spannung raus, beide können sich langsam aneinander gewöhnen.

Was ist mit Allergikern?

Ganz klar, diese Menschen müssen geschützt werden! Durch die Anwesenheit eines Hundes soll niemand leiden. Doch meistens findet sich auch hier ein Weg, wenn man gemeinsam überlegt. Hundefreie Zonen und Zugänge etwa. Natürlich stellt man kein Hundekörbchen in ein Gemeinschaftsbüro, in dem täglich ein Mitarbeiter mit Tierhaarallergie am Schreibtisch sitzt.

Ob es Bürohunde gibt oder nicht, entscheidet natürlich der Betrieb.

Ja, der Arbeitgeber hat das Hausrecht im Betrieb und kann entscheiden, ob er Hunde oder andere Haustiere zulässt oder nicht. Hier gilt es immer auch Sicherheits- oder Hygienevorschriften zu beachten. Wenn ein Unternehmen Hunde gestattet, sollte es Rahmenbedingungen festlegen: etwa, dass man für sein Tier eine Hundehalterhaftpflicht abgeschlossen hat. Oder die maximale Anzahl der Hunde pro Etage.

Bringen denn viele Menschen ihren Hund mit zur Arbeit? Gibt es da Zahlen?

Spitzenreiter in Deutschland ist meines Wissens der Springer-Verlag mit über 250 Hunden im Verlag. Im Vergleich zu den USA ist das aber noch wenig. Dort erlauben viele Unternehmen ihren Mitarbeitenden, Vierbeiner mit ins Büro zu bringen. Der Online-Händler Amazon hat beispielsweise an die 10.000 Hunde allein an seinem Firmensitz in Seattle.

Ein Leckerli nach dem anderen: Muss man Bürohunde vor allzu viel Zuneigung schützen?

Wie der Mensch muss auch der Hund auf seinen „Job“ im Büro vorbereitet werden. Denn der Vierbeiner ist am Arbeitsplatz genauso wie die Menschen mit einer neuen Situation konfrontiert. Man sollte unbedingt auf eine tierschutzgerechte Umgebung achten, mit Rückzugsort im eigenen Körbchen. Und natürlich nicht wahllos Leckerlis verfüttern lassen von den Kollegen.

Große Dogge, kleines Schoßhündchen: Welche Rasse eignet sich am besten als Bürohund?

Das ist vollkommen egal. Für große Hunde habe ich aber einen Tipp: Mit einem kleinen, bunten Halstuch sehen sie gleich viel freundlicher aus.