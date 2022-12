Die Kinderweihnachtsfeier ist da schon eine Nummer kleiner – aber nicht weniger beliebt. Wenn der Nikolaus an einem Nachmittag die rund 100 Mitarbeiter-Kinder besucht, gibt es Punsch und Plätzchen. Im großen Sack stecken Geschenke, die die Firma bezahlt.

An Stromgeneratoren und Rettungsschwimmer denken

Kinder sind bei den Toolcraft-Feiern oft dabei. So etwa beim diesjährigen Sommerfest auf einem Sportgelände mit 600 Besuchern, Hüpfburg, Musik und Grill. Und auch da gibt es viel zu beachten. „Einfach nur Fleisch auf den Grill – das geht nicht mehr“, so Fiedler. Auch Vegetarier und Veganer sollen sich wohlfühlen. Grillkäse, Maiskolben und Gemüsespieße liegen mit auf dem Rost.

Beim Drumherum gibt es ebenso viel zu bedenken. Reicht etwa die Stromversorgung? Für Hähnchen-Grillwagen, Band, Bühne, Licht und Ton? „Diese Frage haben wir uns tatsächlich gestellt – und am Ende noch einen Generator aufgestellt“, erzählt Fiedler. Auch den Brandschutz habe man wegen Feuerschalen auf dem Schirm haben müssen.

Beim 30-jährigen Firmenjubiläum 2019 war sogar die Wasserwacht ein Thema. Im Außenbereich des Standorts gibt es einen Naturbadeteich, den man nicht zum Schutz von Kleinkindern abdecken wollte. Stattdessen hatte ein Rettungsschwimmer immer alles im Blick – und planschende Kinder ihren Spaß.

Sicherheit steht immer im Vordergrund. Das gilt auch während der „Geo-Messe“, einer Gewerbeschau, bei der Toolcraft wie viele andere lokale Firmen die Türen öffnet. „Wir wollen den Menschen ja was bieten“, so Fiedler. In einem Industriebetrieb müsse man besonders auf den Schutz der Besucher achten. „Eine gute Organisation ist daher immer wichtig“, so Fiedler. „Und sie lässt mich am Tag des Events selbst entspannter sein.“