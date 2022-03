Ein Griff in die Kekstüte, mal schnell Whatsapp checken, ein dudelndes Radio in der Werkstatt oder Familienfotos und Pflanzen auf dem Schreibtisch – am Arbeitsplatz finden eine ganze Menge Dinge statt, die mit der eigentlichen Arbeit nichts zu tun haben. „Grundsätzlich bestimmt der Arbeitgeber die betriebliche Ordnung und entscheidet, was am Arbeitsplatz erlaubt ist und was nicht“, sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln und Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsrecht beim Deutschen Anwaltsverein. Ihrer Erfahrung nach lassen sich die meisten Unstimmigkeiten jedoch mit beiderseitigem Verständnis aus der Welt schaffen.

Oft gibt es gute Gründe für ein Verbot

Der Chef darf nicht einfach alles nach Lust und Laune verbieten, sondern muss auch die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers mitberücksichtigen. „Wenn der Arbeitgeber gewisse Dinge verbieten möchte, muss es ein berechtigtes Interesse des Unternehmens daran geben“, erläutert die Juristin. Das kann die Hygiene sein, etwa, wenn der gartenbegeisterte Chefkoch in der Küche keine Grünpflanzen aufstellen darf. Ein wichtiger Grund kann auch der Gesundheitsschutz sein. So sollte ein Laborant, der mit Chemikalien hantiert, wegen des Vergiftungsrisikos nicht nebenher in sein Pausenbrot beißen dürfen.

Der Arbeitgeber darf ebenfalls etwa Familien- oder Urlaubsfotos verbieten, weil sie zum Beispiel im Empfangsbereich den einheitlichen Außenauftritt oder Kundenkontakt stören und auf Besucher unprofessionell wirken könnten. Ein Radio muss ebenfalls ausgeschaltet bleiben, wenn es die Arbeit stört, etwa weil Kunden am Telefon sonst kaum noch zu verstehen sind.

Auch das leckere Mittagessen am Schreibtisch könnte ausfallen, weil es den Kollegen unangenehm in die Nase steigt. Was geht und was nicht, hängt vom Einzelfall und von der konkreten Situation ab. Faustregel: Solange niemand gestört wird und der Chef nichts sagt, ist es okay.

Wer sich ans Verbot nicht hält, kann abgemahnt oder sogar gekündigt werden

Es gibt allerdings keinerlei Gewohnheitsrecht! „Auch nach vielen Jahren kann der Arbeitgeber seine Meinung ändern und bislang übliche Verhaltensweisen verbieten“, sagt Expertin Oberthür. Sobald der Chef etwas ausdrücklich untersagt und dafür auch gute Gründe hat, muss man sich normalerweise an das Verbot halten. Wer trotzdem weitermacht, dem drohen Abmahnungen, im Extremfall sogar die Kündigung. Im schlimmsten Fall trifft man sich dann vor dem Arbeitsgericht. Doch solche Streitereien sind die absoluten Ausnahmen, in den allermeisten Fällen regeln sich die Dinge problemlos, wenn man erst einmal darüber gesprochen hat.

Für die gängigsten privaten Aktivitäten am Arbeitsplatz gibt Nathalie Oberthür folgende Empfehlungen:

Grünpflanzen, Familienfotos, Kinderzeichnungen: Das wird meistens geduldet

Viele peppen ihren Arbeitsplatz mit privaten Dingen auf. Solange es niemanden stört, ist das normalerweise okay, man muss auch nicht vorher fragen. Gibt es ein begründetes Verbot des Chefs, muss man die Deko-Objekte aber wegräumen.

Handy aufladen: Lieber erst fragen

Das Aufladen von Smartphone, Tablet und Co. verbraucht Strom, und der kostet Geld, auch wenn es nur wenige Cent sind. „Juristisch ist das Diebstahl“, erläutert Oberthür. Deshalb sicherheitshalber immer erst um Erlaubnis fragen, dann einstöpseln.