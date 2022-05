Aktien liegen im Trend

Das Sparverhalten der jungen Erwachsenen hat sich in den vergangenen Jahren geändert: Voll im Trend liegen jetzt Aktien und Fonds. Hören Sie hier auch unsere Podcast-Folge zum Thema Aktiensparen. Die Hälfte aller, die überhaupt schon fürs Alter sparen, legt ihr Geld in Wertpapieren an, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur letzten Umfrage 2019. Auffällig: Über 60 Prozent der jungen Männer investieren in Aktien, aber nur 34 Prozent der Frauen tun es ihnen gleich. Bei der Geldanlage spielt zudem Nachhaltigkeit eine große Rolle. Dass eine Kapitalanlage auch soziale oder ökologische Kriterien berücksichtigen sollte, unterschreiben mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer.

Betriebliche Altersvorsorge wird wenig genutzt

Nur ein gutes Drittel der jungen Erwachsenen, die Geld fürs Alter zurücklegen, tut das schon über die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV. Wobei das Vertrauen in die Betriebsrente grundsätzlich vorhanden ist: Diese Sparform landet in der Studie in Sachen Vertrauenswürdigkeit mit 49 Prozent auf dem zweiten Platz – hinter der gesetzlichen Rente (58 Prozent), aber noch vor privaten Lebensversicherungen (46 Prozent). Ein Grund für die noch relativ geringe Nutzung der BAV ist laut MetallRente häufig einfach: Unwissenheit. Junge Sparer wissen zum Beispiel oft gar nicht, dass sie auch einen Pensionsfonds für die Geldanlage wählen können. Unternehmen sollten also idealerweise auf ihre jungen Beschäftigten zugehen und über die verschiedenen Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge aufklären. Weitere Ergebnisse der Studie gibt es unter: jugendstudie.info