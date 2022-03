Wichtig ist außerdem, dass der Ursprungsvertrag und der Verlängerungsvertrag inhaltlich identisch sein müssen, damit die Befristung weiter wirksam ist. Man kann also nicht gleichzeitig den Vertrag verlängern und das Gehalt erhöhen oder die Anzahl der Wochenstunden ändern.

Solche Veränderungen müssen zeitlich getrennt vereinbart werden. Das ist der Grund, weshalb die entsprechenden Dokumente nicht in einem Rutsch unterschrieben werden können.

Welche Regelungen gelten bei einer Befristung mit Sachgrund?

Befristete Verträge mit einem Sachgrund sind auch möglich, wenn der Mitarbeiter vorher schon einmal für das Unternehmen tätig war. Welche Gründe dabei zulässig sind, ist im Gesetz geregelt.

Typisch sind beispielsweise Vertretungen bei Krankheit, Elternzeit oder Pflegezeit. Solche Verträge können mehrfach nacheinander abgeschlossen werden. Es muss sich aber nicht immer um denselben Grund handeln, entscheidend ist lediglich, dass überhaupt ein Grund für die Befristung vorhanden ist.

So kann eine Arbeitnehmerin beispielsweise zuerst als Krankheitsvertretung für Frau A, danach als Elternzeitvertretung für Frau B und danach als Krankheitsvertretung für Frau C immer neue befristete Verträge bekommen.

Wenn so etwas über viele Jahre gemacht wird, spricht man in Fachkreisen von Kettenbefristungen, die vor allem von der öffentlichen Hand verwendet werden, in der freien Wirtschaft dagegen nur extrem selten.

Befristung mit Sachgrund: Welche Unterschiede gibt es da?

Bei befristeten Verträgen mit Sachgrund gibt es zwei Möglichkeiten, den Endtermin festzulegen, nämlich entweder ein festes Datum oder als sogenannte Zweckbefristung. Dies wird beispielsweise bei Krankheitsvertretungen gemacht, wenn man nicht genau planen kann, wann der erkrankte Mitarbeiter wiederkommt.

Zweckbefristung bedeutet, dass der Vertrag so lange läuft, bis der Zweck erreicht ist, also beispielsweise der erkrankte Mitarbeiter wieder gesund ist und an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Das können wenige Wochen oder Monate sein, im Einzelfall auch Jahre.

Welche Kündigungsfristen gelten bei Befristung?

Befristete Arbeitsverhältnisse, egal ob mit oder ohne Sachgrund, müssen vom Arbeitgeber nicht gekündigt werden, sondern sie laufen automatisch zum vereinbarten Termin aus.

Auch bei Zweckbefristungen ist keine ausdrückliche Kündigung nötig, der Beschäftigte muss aber vorab informiert werden. Dann endet der befristete Vertrag frühestens zwei Wochen, nachdem der Arbeitnehmer entsprechend informiert wurde.

Befindet sich eine befristet eingestellte Person im Mutterschutz oder in Elternzeit, läuft der befristete Vertrag normalerweise trotzdem zum vereinbarten Zeitpunkt aus. Es gibt aber Ausnahmen, beispielsweise bei Auszubildenden.

Können laufende befristete Arbeitsverträge vorzeitig gekündigt werden?

Das hängt davon ab, ob im Vertrag Kündigungsmöglichkeiten vereinbart wurden oder nicht. Ist im Vertrag nichts vereinbart, kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten nicht vorzeitig gekündigt werden, sondern läuft bis zum vereinbarten Endtermin.

Sind Kündigungsregelungen im Vertrag vereinbart, gelten diese. Sind die Modalitäten der Kündigung dort nicht im Detail geregelt, gelten die entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Selbstverständlich sind aber immer außerordentliche Kündigungen möglich, wenn der Mitarbeiter schwer gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten verstößt und es dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann, das Ende der Befristung abzuwarten.

Das wäre beispielsweise der Fall, wenn man ständig viel zu spät und betrunken am Arbeitsplatz erscheint oder bei Vergehen wie Diebstahl, Beleidigungen oder Tätlichkeiten.

Lesen Sie auf aktiv-online.de auch, welche Regeln Beschäftigte bei einer Kündigung einhalten müssen.