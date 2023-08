Informationen über das Privatleben sind grundsätzlich tabu

Über andere, nicht genehmigte Themen dürften die beiden Unternehmen aber niemals miteinander sprechen. „Grundsätzlich tabu sind selbstverständlich Fragen nach dem Privatleben des Bewerbers“, so der Jurist. Ob jemand beispielsweise am Wochenende regelmäßig feiert – so etwas geht das Unternehmen gar nichts an.

Grundsätzlich gilt ebenfalls: Das Unternehmen darf die Zustimmung zu solchen Rückfragen auch nicht zur Bedingung für die Teilnahme am weiteren Bewerbungsverfahren machen. „Die Einwilligung muss freiwillig erfolgen“, erläutert Experte Rose. Gut zu wissen: Eine solche Einwilligung kann mündlich erteilt werden, wird in der Praxis aber aus Nachweisgründen meist schriftlich niedergelegt.

Welche Ansprüche hat der Bewerber bei Verstößen?

Nach dem Gespräch muss das Unternehmen den Bewerber innerhalb von vier Wochen darüber informieren, welche Informationen es vom Ex-Arbeitgeber erhalten hat und wann die Daten wieder aus den Akten entfernt werden. „Bei einer Absage müssen die entsprechenden Daten in der Regel spätestens nach sechs Monaten gelöscht werden“, erklärt Rose.

Hat der Arbeitgeber in spe Dinge erfragt, für die der Bewerber vorher keine Einwilligung gegeben hat, oder hat er sogar völlig ohne Einwilligung Kontakt zum Ex-Chef aufgenommen, können Bewerber Schadenersatz und eine Entschädigung verlangen. Das muss man aber natürlich beweisen können. Wie hoch die Zahlung ausfällt, hängt von der genauen Situation ab. „Es entsteht aber kein Anspruch auf einen Arbeitsvertrag. Der Bewerber kann sich in einem solchen Fall also nicht in ein Arbeitsverhältnis einklagen“, erläutert der Jurist.