Wollen mehrere Beschäftigte zur gleichen Zeit Urlaub nehmen, kommt es auf eine Abwägung der sozialen Umstände dieser Beschäftigten an. Typische soziale Gesichtspunkte im Sinne des Bundesurlaubsgesetzes sind Ferienzeiten schulpflichtiger Kinder oder eingeschränkte Urlaubsmöglichkeiten von Ehepartnern, zum Beispiel wenn diese selbst als Lehrkraft arbeiten oder sich nach Betriebsferien richten müssen. Es können aber zum Beispiel auch das Alter oder die Betriebszugehörigkeit eine Rolle spielen und somit bei den Urlaubswünschen zu berücksichtigen sein. Hier findet sich in der betrieblichen Praxis aber regelmäßig eine Lösung: im Dialog mit den betroffenen Beschäftigten.

Wie entscheidet man einen Streit um die Urlaubszeit? Gilt da etwa: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst?

Nein, es kommt auf die geschilderte Abwägung an. Aber dafür muss der Arbeitgeber die Urlaubswünsche der Beschäftigten kennen. Das heißt: Zum einen sollten sich die Beschäftigten bereits innerhalb der Abteilung absprechen, wer wann Urlaub plant. Und zum anderen sollte der Arbeitgeber die Beschäftigten auffordern, ihre Urlaubswünsche zu äußern. Äußert sich jemand auch nach so einer Aufforderung nicht zu seinen Urlaubswünschen, dann würden die Wünsche der Beschäftigten bevorzugt behandelt, die sich früher geäußert haben.

So oder so gilt: Sollte es in Gesprächen mit den betroffenen Beschäftigten nicht zu einer Einigung kommen, so hat der Arbeitgeber eine Entscheidung zu treffen, welchen Urlaubsanträgen er stattgibt. Gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Mitbestimmung des Betriebsrats.

Wie früh muss man sich festlegen? Kann die Firma bestimmen, dass man bis zum Tag X seine Urlaubsanträge komplett eingereicht haben muss?

Hat der Arbeitgeber einen bestimmten Tag als Deadline für Urlaubsanträge gesetzt, so ist davon auszugehen, dass bis zu diesem Tag eingereichte Urlaubsanträge bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs berücksichtigt werden. Verspätet eingereichte Urlaubsanträge würden dann womöglich für den gewünschten Zeitraum keine Berücksichtigung mehr finden.

Der Arbeitgeber ist zudem verpflichtet, die Beschäftigten aufzufordern, ihren Urlaub zu nehmen. Beantragt jemand trotz dieser Aufforderung den Urlaub nicht, läuft sie oder er Gefahr, dass der Urlaub am Ende des Kalenderjahres verfällt.

Gibt es eine Urlaubspflicht? Muss ich mich an Betriebsferien halten, auch wenn ich in dieser Zeit lieber arbeiten würde?

Ja, wenn die Betriebsferien wirksam eingeführt wurden (es besteht hier ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats): Dann handelt es sich um einen „betrieblichen Belang“, der anderen Urlaubswünschen entgegenstehen kann.

Könnte ich den ganzen Jahresurlaub gebündelt nehmen, weil ich zum Beispiel eine Weltreise plane? Sind mehr als zwei bis drei Wochen am Stück generell in Ordnung?

Das Gesetz geht von einer zusammenhängenden Gewährung des Urlaubs aus, sodass eine Bündelung des Urlaubs im Grundsatz möglich wäre. Allerdings gilt auch hier wieder die Einschränkung, dass keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen dürfen. Jedenfalls muss eine Urlaubszeit von zwei zusammenhängenden Wochen gewährt werden.

Könnte man den Urlaub „ansparen“ und erst im Folgejahr nehmen?

Nein, so etwas entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers. Das Gesetz und auch die Rechtsprechung gehen von einer Urlaubsnahme im aktuellen Kalenderjahr aus. Nur in Ausnahmefällen, etwa bei Krankheit, wird der Urlaubsanspruch in das nächste Kalenderjahr kraft Gesetzes übertragen.