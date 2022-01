Wiesbaden. Eine kleine Zahl – mit großer Bedeutung für uns alle: die Arbeitsproduktivität. „Ihre Entwicklung ist entscheidend für den Wohlstand eines Landes“, erklärt Peter Kuntze vom Statistischen Bundesamt. Was dem Volkswirt Kopfzerbrechen bereitet: Seit Jahren dümpelt der Produktivitätsanstieg in Deutschland nur knapp über der Nulllinie. Maue Aussichten also für uns? Wie Kuntze sind jedenfalls viele Wirtschaftsexperten alarmiert.

Es ist eigentlich eine Binsenweisheit: Erwirtschaften die Arbeitnehmer eines Landes pro Arbeitsstunde mehr – sind sie also produktiver –, geht es letztlich allen besser. Genau das zeigte sich etwa in den 1960er Jahren: Damals stieg die Produktivität noch um 5 Prozent im Jahresdurchschnitt. Die Wirtschaft wuchs in großen Schritten, die Löhne und Staatseinnahmen ebenso.

Wie sollen weniger Erwerbstätige den Staat am Laufen halten?

Längst vorbei. Von 2016 bis 2020 stieg die sogenannte Stundenproduktivität nur noch um 0,8 Prozent im Jahresschnitt. Dass es vielen anderen Industriestaaten ähnlich geht, ist kein Trost – zumal sich die Lage gerade hierzulande weiter zuzuspitzen droht. Denn im vorigen Jahrzehnt hielt vor allem der Job-Boom die Konjunktur auf Trab. Doch der fällt als Wachstumsmotor bald aus.

Die Fakten dazu: In der Zeit von 2010 bis 2019 war die Zahl der Erwerbstätigen noch um rund vier Millionen gewachsen. Doch bald geht die geburtenstarke Generation der Babyboomer in Rente. Mitte des Jahrzehnts wird das anfangen, mit erhöhtem Tempo in der ersten Hälfte der 2030er Jahre. Im Jahr 2035 werden hier fast fünf Millionen weniger Menschen im Alter von 18 bis 67 Jahren leben.