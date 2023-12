In den kommenden Jahren werden viele Fachkräfte in den Ruhestand gehen. Was bedeutet das für die Industrie?

Das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Durch die Transformation spüren wir den Fachkräftemangel im Saarland vielleicht noch nicht so schnell und so massiv wie Unternehmen in anderen Bundesländern. Aber in einigen Gebieten klagen die Firmen bereits jetzt, dass sie keine Fachkräfte mehr finden. Und das wird zunehmen. Über Zuwanderung allein werden wir den Engpass kaum lösen können. Deshalb sollten wir als Gesellschaft darüber nachdenken, die Möglichkeiten auszuweiten, länger zu arbeiten. Das gilt nicht nur für die Arbeitszeit in der Woche, sondern auch für die Lebensarbeitszeit. Für die Beschäftigten sollte es noch attraktiver werden, über die Altersgrenze hinaus zu arbeiten.

„Wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, müssen wir mehr arbeiten.“ Martin Schlechter

Damit stehen Sie im deutlichen Widerspruch zu den Plänen der Gewerkschaft IG Metall. Die diskutiert im Moment über eine Arbeitszeitverkürzung auf vier Tage pro Woche. Was halten Sie von dieser Idee?

Eines sollte uns allen klar sein: Wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, müssen wir mehr arbeiten, nicht weniger. Die Vorstellung, dass wir in vier Tagen die Arbeit von fünf Tagen erledigen können, ohne an Produktivität zu verlieren, ist naiv. Ich kann verstehen, wenn Menschen weniger arbeiten wollen, weil sie sich beispielsweise mehr um die Familie kümmern wollen. Was ich nicht verstehe, wenn dann mit großer Selbstverständlichkeit gefordert wird, dass diese Menschen trotzdem das gleiche Geld bekommen müssen, weil sie ja ihren Lebensstandard halten wollen. Ich habe den Eindruck, dass einigen in unserer Gesellschaft und in der Politik die Einsicht abhandengekommen ist, dass Arbeit einen Wert hat und Wohlstand das Ergebnis von Arbeit ist.

Nun werden immer wieder Studien zitiert, dass Arbeitnehmer bei einer Vier-Tage-Woche produktiver sind …

Diese Studien halten einer genaueren und wissenschaftlich sauberen Prüfung nicht stand. Es mag möglich sein, in Unternehmen, in denen es beispielsweise viele Meetings gibt, noch Produktivitätsreserven zu heben. In den Unternehmen der M+E-Industrie und vielen weiteren Branchen sind diese Reserven nicht vorhanden. Wenn es möglich wäre, Maschinen schneller laufen zu lassen, warum passiert das nicht jetzt schon? Ganz sicher arbeitet unsere Industrie bereits heute sehr produktiv. Dafür sorgt der harte Wettbewerb. Übrigens zeigt sich die Absurdität, wenn wir die Idee der Vier-Tage-Woche auf andere Branchen ausweiten: Sollen Ärzte schneller operieren? Oder Lehrer kürzer unterrichten? Oder soll der Müll an Freitagen liegen bleiben? Es funktioniert einfach nicht, weniger zu arbeiten bei gleichem Standard.

Was ist dann Ihre Hoffnung?

Ich wünsche mir, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass wir im internationalen Wettbewerb die Ärmel wieder häufiger hochkrempeln müssen, um besser zu sein als die Konkurrenz. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Wir haben hervorragende Fachkräfte hier im Land. Und wir bauen hervorragende Produkte. Wir hatten viele gute Jahre mit einem sehr guten Wachstum. Jetzt steuern wir in rauere See. Aber um im Bild zu bleiben: Wenn alle an Deck mit anpacken, werden wir auch den kommenden Sturm überstehen.