Anthea Krug wurde in Varel geboren und machte ihr Abitur mit einer Abschlussnote von 1,8 in Jaderberg. Es folgten eine Ausbildung zur Industriemechanikerin bei Kolbus und ein duales Maschinenbau-Studium an der privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik in Diepholz. Nach dem Bachelor wechselte sie an die Uni Bremen und absolvierte dort ein Masterstudium der Produktionstechnik mit Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt.

Feuerwehr und Fitnesstraining

Damit war sie die perfekte Kandidatin für die Broetje-Automation GmbH, die zu den weltweit führenden Experten für Produktionsprozesse der Luft- und Raumfahrt-Industrie zählt. Dort heuerte sie 2018 als Konstrukteurin im Bereich Forschung und Entwicklung an – eine Arbeit, die ihr viel Spaß macht, da sie sehr abwechslungsreich und vielseitig ist.

In ihrer Freizeit ist sie regelmäßig bei der freiwilligen Feuerwehr oder beim Fitnesstraining anzutreffen. Oder daheim in ihrem Haus, das tatsächlich – kein Scherz – in der Olympiastraße liegt. Ein besseres Omen für Tim Focken kann es kaum geben.