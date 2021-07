Berlin. Wow! Trotz der langen Corona-Wettkampfpause hat es geklappt: Die Berlinerin Lilly Stoephasius (14) und Tyler Edtmayer (20) aus Bayern haben sich Ende Mai bei einem Ausscheid in der US-Stadt Des Moines (Iowa) endgültig die Teilnahme an den Olympischen Spielen in der Skateboard-Disziplin „Park“ gesichert.

Ausnahmetalent Stoephasius ist zudem die jüngste deutsche Teilnehmerin der Spiele in Tokio. Viel Aufmerksamkeit ist nichts Ungewohntes für den Teenie: Schon mit elf Jahren war sie erstmals Deutsche Meisterin und ist für viele junge Mädchen zum großen Vorbild geworden. Das wird den aktuellen Run von Frauen in die Skate-Szene sicher weiter befeuern.

Das Interesse von Frauen an Männerberufen nimmt zu

Das glaubt auch Lea Schairer. Seit Anfang 2020 amtiert die Sportwissenschaftlerin aus München als Bundestrainerin in der Disziplin Street. Die 32-Jährige ist zudem eine erfolgreiche Skateboarderin und zweimal Deutsche Meisterin. Mit elf Jahren stand sie erstmals auf dem Rollbrett. „Beide Sportler haben das Potenzial für die Top Ten. Mal sehen, was die Tagesform bei Olympia hergibt“, sagt Schairer.

Frauen haben Erfolg in Männerdomänen – wenn sie sich trauen. Das gilt auch in der Industrie, die gern mehr weibliche Fachkräfte hätte. Vorbilder machen Mut. Wie gut das funktionieren kann, zeigt zum Beispiel die Kampagne „Komm, mach MINT“. Sie weckt das Interesse an vermeintlichen Männerberufen im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, vor allem anhand der Beispiele erfolgreicher Frauen: Hatten 2008 knapp 60.000 Frauen ein MINT-Studium aufgenommen, waren es 2019 rund 120.000. Eine Steigerung um 100 Prozent! Und im selben Zeitraum hat sich die Anzahl der Frauen, die ein ingenieurwissenschaftliches Studium aufgenommen haben, auf über 60.000 verdreifacht!